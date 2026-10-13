Sigue hospitalizada, en buen estado, la salvadoreña rescatada del mar Jónico

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Atenas, 13 oct (EFE).– La mujer de nacionalidad salvadoreña que fue rescatada en alta mar al sur de la isla griega de Zante, 24 horas después de caer de un crucero, sigue hospitalizada en la ciudad helena de Pirgos y se encuentra en buen estado de salud.

Así lo informó a EFE este martes un portavoz de la Autoridad Portuaria de Katakolo, entidad encargada de la investigación del caso, quien confirmó además que la paciente es una turista.

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"La pasajera del crucero permanece hospitalizada bajo seguimiento médico, pero se encuentra en buen estado de salud y su familia está con ella", señaló el portavoz.

Hasta el momento no se han aclarado las circunstancias en las que la mujer, de 44 años, cayó o se arrojó al mar el pasado viernes desde un crucero cuando éste navegaba a unas 72 millas náuticas (133 kilómetros) al suroeste de Zante, en aguas del mar Jónico.

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Preguntado sobre las causas concretas del incidente, el portavoz se limitó a señalar que el suceso está relacionado con "cuestiones de salud delicadas".

Unas 24 horas después del incidente, en la madrugada del sábado, un buque de carga que participaba en la operación de búsqueda y rescate coordinada por los guardacostas localizó a la mujer con vida y consciente, flotando en un salvavidas circular.

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En un vídeo del rescate difundido por la Guardia Costera griega se aprecia cómo dos miembros de la tripulación de dicho buque divisan a la turista, le preguntan en inglés si se encuentra bien y le lanzan una soga para ayudarla a subir a bordo.

La rescatada fue transbordada poco después a una patrullera de la Guardia Costera que la trasladó al puerto de Katakolo, situado en la costa occidental del Peloponeso, frente a la isla de Zante, desde donde fue llevada al hospital de la cercana ciudad de Pirgos.

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