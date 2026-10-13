Agencias

Francia investiga posible motivación terrorista del tiroteo en colegio cerca de Marsella

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París, 13 oct (EFE).- La Fiscalía Nacional Antiterrorista anunció este martes que asume la investigación sobre el tiroteo ocurrido la víspera en un colegio de Aubagne, cerca de Marsella, en el que un adolescente de 14 años hirió con una escopeta a dos miembros del personal educativo.

Las primeras pesquisas, incluido el análisis de los dispositivos electrónicos del menor, apuntan a una posible adhesión a la denominada 'True Crime Community' (TCC), un conjunto de comunidades en internet que ensalzan a autores de matanzas y que, en algunas de sus vertientes, promueven la violencia extrema, señaló la Fiscalía en un comunicado. EFE

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