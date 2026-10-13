Delcy Rodríguez habla de seguridad alimentaria mundial con el director general de la FAO

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Caracas, 13 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este martes en Italia con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, con quien discutió sobre la seguridad alimentaria mundial.

"La jefa de Estado y Qu Dongyu conversan sobre temas en relación a los retos de la seguridad alimentaria mundial y las acciones nacionales enfocadas en la recuperación de la productividad agrícola", informó la Cancillería en una nota de prensa.

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Esta reunión se produce luego de que Rodríguez interviniera este lunes en el Foro Mundial de la Alimentación, organizado por la FAO en Roma.

La presidenta encargada de Venezuela anunció ese día la puesta en marcha del Plan Venezuela Alimenta y una nueva ley de economía local para alcanzar el "supremo objetivo" del "hambre cero".

"Nuestra aspiración es clara: que Venezuela vuelva a alcanzar niveles compatibles con el hambre cero antes del año 2030", aseguró entonces en su discurso en la sede central de la FAO.

Rodríguez explicó que el Plan Venezuela Alimenta servirá "para engranar todos los procesos productivos de alimentos en la consecución" de la erradicación del hambre, a lo que se sumará una nueva ley sobre economía local que presentará en unos días al Parlamento venezolano.

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La presencia de Rodríguez en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO ha provocado indignación entre miembros de la comunidad venezolana en Roma, algunos de los cuales se manifestaron para expresar su malestar.

Una familia en Venezuela de cinco personas necesitaba en agosto 755,36 dólares solo para gastos en alimentación, según cálculos difundidos en septiembre por el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) de la Federación de Maestros.

En una nota de prensa, la organización indicó entonces que el salario mínimo mensual, equivalente a centavos de dólar, representa el 0,02 % del costo de la canasta alimentaria, compuesta por 60 productos básicos.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela. EFE

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