CMF estrena sus primeros altavoces portátiles Speaker S y M: diseño personalizable y conexión multidispositivo

13/10/2026 Los nuevos altavoces CMF Speaker S y M. POLITICA CMF

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CMF ha presentados sus primeros altavoces CMF Speaker S y M, que llegan con un diseño llamativo y personalizable en formato vertical, así como con funciones para un sonido de calidad como Ultra Bass o el modo Estéreo, además del modo Fiesta y conexión multidispositivo, ambos con hasta 18 horas de reproducción.

La submarca de dispositivos económicos de Nothing, que tiene previsto pasar a conformar una subsidiaria independiente con sede en India, ha dado a conocer su primera línea de altavoces portátiles, pensados para escuchar música en cualquier entorno "sea cual sea la ocasión".

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En concreto, se trata de los nuevos CMF Speaker S y CMF Speaker M, que destacan a nivel de diseño por su formato compacto y vertical que se asemeja a la forma de un cartón de leche, alejándose así de "las formas convencionales de los altavoces", como ha subrayado la compañía en un comunicado.

Así, se han presentado en los colores blanco, negro, naranja y turquesa. Sin embargo, cuentan con amplias opciones de personalización, al poder intercambiar tanto el panel frontal como los mandos de volumen entre las diferentes opciones de colores. Esto se debe a que se pueden desmontar e intercambiar mediante un interruptor de desbloqueo situado en la parte trasera del altavoz.

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De hecho, CMF ofrece incluso una guía para imprimir en 3D los botones de volumen y paneles frontales personalizados de los altavoces, de cara a que los usuarios puedan configurarlos a su gusto.

Todo ello, manteniendo su protección certificada IP68 frente al polvo y al agua, que permite una inmersión en hasta 1,5 metros de agua durante un máximo de 30 minutos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS SPEAKER S Y M

En cuanto a su 'hardware', por un lado, el CMF Speaker S cuenta con un driver de 45 mm, que ha sido diseñado a medida y cubre todo el rango de frecuencias, desde 70 Hz a 20kHz. Asimismo, incluye dos "radiadores pasivos" que colaboran con el driver para potenciar las frecuencias bajas y ofrecer "graves más profundos" con una potencia de salida de hasta 10 W RMS.

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Por otro, el CMF Speaker M se diferencia por estar equipado con un 'woofer' y un 'tweeter' dedicados, cada uno enfocado en ofrecer su propio rango de sonido, con graves profundos, así como voces más nítidas. En este caso, cuenta con una caja sellada que proporciona un entorno acústico controlado más preciso, según CMF.

Así, este modelo alcanza un rango de frecuencia que va de los 60 Hz a los 20 kHz y una potencia de salida RMS de 35 W. Por tanto, ofrece un sonido "potente y equilibrado que llena la habitación".

Ambos modelos incluyen una batería que ofrece hasta 18 horas de reproducción al 50 por ciento de volumen con Ultra Bass activado, y logran una carga completa en aproximadamente tres horas. No obstante, también cuenta con una opción de carga rápida que ofrece una hora de reproducción adicional con 10 minutos de carga rápida.

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EXPERIENCIA DE SONIDO

CMF ha subrayado que estos altavoces cuentan con opciones como el modo estéreo, que permite emparejar dos unidades de altavoz S o M idénticas en canales izquierdo y derecho dedicados. Esto permite crear un efecto sonoro más amplio, "donde el sonido se mueve naturalmente de izquierda a derecha".

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Asimismo, también cuentan con el Modo Fiesta, que utiliza la tecnología Auracast para sincronizar distintos altavoces, incluidos modelos compatibles de otras marcas. De esta forma, todos los altavoces reproducirán el mismo contenido a la vez. CMF también ha destacado el sistema Ultra Bass, que añade graves potentes y controlados a las listas de reproducción "sin saturar el resto de la mezcla".

Siguiendo esta línea, la tecnología Wide Soundstage amplía el alcance de la música ofreciendo una sensación de mayor espacio y profundidad de sonido, aunque solo se esté reproduciendo desde un único altavoz. Igualmente, la sincronización adaptativa ajusta automáticamente el ecualizador de los altavoces para que se adecue al tipo de música que suena al momento, sin tener que recurrir a la aplicación Nothing X para mejorar el sonido.

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No obstante, en la aplicación, los usuarios pueden escoger entre cuatro preajustes de sonido, como es el equilibrado, más graves, más agudos y voz, cada uno optimizado para una experiencia auditiva distinta.

Finalmente, el modo nocturno reduce la energía general de los altavoces y atenúa las frecuencias bajas, limitando el volumen máximo a aproximadamente el 60 por ciento del modo estándar.

En cuanto a su conexión, basta con acercar el 'smartphone' (si dispone de conectividad NFC) al altavoz para emparejarlo rápidamente, sin necesidad de configurar el Bluetooth. Aunque también dispone de conectividad Bluetooth 6.0, que soporta una conexión de más de 100 metros entre el altavoz y el dispositivo.

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Igualmente, pueden permanecer conectados a dos fuentes Bluetooth, facilitando el cambio entre dispositivos sin necesidad de desconectarlos y volver a emparejarlos. Asimismo, admite el emparejamiento rápido con dispositivos Nothing, Google y Windows, por lo que detectan rápidamente el altavoz y ofrecen conexión con un solo toque.

Otra forma de conexión es mediante a USB-C, que garantiza audio sin pérdidas al instante, con una latencia que puede bajar de 60 ms, manteniendo la música, películas o juegos, con un sonido de calidad.

Con todo ello, los altavoces CMF Speaker S y Speaker M, se han lanzado por 59 y 99 euros respectivamente.