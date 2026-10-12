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Zelenski tras los ataques rusos: Está claro que "Putin no lee las redes sociales" de Trump

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Cracovia, 12 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que ha quedado claro que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no lee los mensajes del inquilino de la Casa Blanca en su red social, tras los últimos ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana pese al alto el fuego anunciado en Truth Social por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Rusia lanzó un ataque dirigido contra una central eléctrica en Járkov. Causando más daños a nuestro sistema energético. Estaba claro que Putin no lee las redes sociales", indicó Zelenski en una intervención en el Foro de Seguridad de Varsovia.

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Tras el ataque la víspera contra la central eléctrica de Járkov, en el este ucraniano, también se produjo en la medianoche del domingo, según denunció Zelenski, ataques contra una instalación de producción de gas ucraniana y contra una estación de servicio común. EFE

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