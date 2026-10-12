Ucrania aprueba la ley de minorías que exigía Hungría para retirar su veto en la UE

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Kiev, 12 oct (EFE).- El Parlamento ucraniano aprobó este lunes una nueva ley de minorías que da más derechos lingüísticos a los ciudadanos del país que tienen otro idioma europeo como lengua materna, una de las condiciones de Hungría para retirar su veto a que Ucrania pueda seguir avanzando hacia su integración en la UE.

La ley otorga a las escuelas donde más de la mitad de los alumnos estudian en una lengua minoritaria como el húngaro o el rumano un estatuto especial que les da, entre otras cosas, derecho a recibir formación sobre la cultura y la historia de su grupo étnico.

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Según ha declarado en su cuenta de Telegram el diputado ucraniano Serguí Babak, que preside la Comisión de Educación del Parlamento, la aprobación de la ley debe servir para que la UE abra el proceso de evaluación para otros dos de los seis grupos temáticos de capítulos en que se agrupan los requisitos que los Veintisiete exigen cumplir a los países candidatos para ser nuevos miembros.

La ministra de Exteriores de Hungría, Anita Orbán, se ha felicitado por esta decisión del Parlamento ucraniano en un mensaje publicado en X: "Celebramos el paso importante para los derechos educativos de las minorías que ha dado hoy el Parlamento ucraniano. Es un resultado positivo de meses de trabajo conjunto y diálogo constructivo".

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La UE ya abrió este verano el proceso de evaluación para Ucrania de los grupos de capítulos primero y sexto (sobre valores y principios fundamentales y política exterior, respectivamente) después de que el nuevo Gobierno húngaro del que forma parte Orbán retirara el veto a que se diera este paso, mantenido hasta su derrota en las urnas en abril por el anterior primer ministro, Víktor Orbán.

Bajo el nuevo primer ministro, Péter Magyar, Hungría ha seguido pidiendo a Ucrania más derechos para la minoría húngara pero se ha mostrado más dispuesta a negociar con Kiev que en la época de Orbán. EFE