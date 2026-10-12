Tensión en Madrid entre acampados por la vivienda y manifestantes con banderas de España

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Madrid, 12 oct (EFE).- La Policía española desplegó este lunes un cordón de seguridad en torno a la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol de Madrid, después de que un grupo de manifestantes con banderas de España, algunos de ellos ultraderechistas con enseñas anticonstitucionales, se concentraran también en este punto.

Al término del desfile por la Fiesta Nacional española, un grupo de personas se dirigió a la Puerta del Sol y rodeó a los que llevan dos semanas acampados en esta céntrica plaza madrileña en demanda de políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna.

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Según contaron a EFE los acampados, los manifestantes llegaron a la plaza gritando "Ceuta no se vende" y hubo "agresiones y provocaciones", lo que requirió la actuación de la Policía Nacional, que precedió a la detención de algunas personas.

La mayoría de los manifestantes que rodearon a los acampados eran jóvenes con banderas de España, algunas anticonstitucionales, así como de las formaciones de extrema derecha falangistas y carlistas.

Tras dos horas de confrontación de cánticos, la Policía disolvió a los manifestantes, que no cesaron de increpar a los acampados, así como a la prensa: "Puta prensa de mierda, a tomar por culo, manipuladores, hijos de puta", dijeron a los operadores cámaras.

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Entre otras consignas, entonaron: "Rojo muerto, abono para mi huerto" o "Rojo que veo, rojo que pateo".

"Rojo" se usa en España desde la Guerra Civil (1936-1939) como una etiqueta política que se utiliza tanto como insulto peyorativo como con orgullo para definir a las personas de ideología de izquierdas, socialistas, comunistas o republicanas.

Una vez que los manifestantes que rodearon la acampada se fueron, el cordón policial permanece en la Puerta del Sol. EFE

(foto)(vídeo)