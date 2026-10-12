Sergio Menéndez y Patxi Peula suman dos nuevas platas para España en los World Skate Games de Asunción

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Los españoles Sergio Menéndez, en el eslalon de alpino en línea, y Patxi Peula, en los 5.000 metros puntos de patinaje de velocidad, han conquistado este lunes sendas medallas de plata en los World Skate Games de Asunción 2026, lo que eleva el botín de la delegación española a 26 metales tras una novena jornada alterada por la lluvia en la capital paraguaya.

En alpino en línea, Menéndez ha cosechado su segundo podio en la competición tras proclamarse subcampeón mundial en la prueba disputada en Cerro Lambaré, un éxito que se suma a su previo título en eslalon gigante y que sitúa en cuatro las preseas del equipo nacional en esta especialidad.

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Mientras, el alavés Patxi Peula ha certificado su segundo puesto en velocidad, permitiendo a España alcanzar un acumulado de 26 medallas, desglosadas en ocho oros, 11 platas y siete bronces.

Por su lado, la selección júnior femenina de hockey línea ha arrancado la defensa de su corona mundial con un arrollador triunfo por 0-14 frente a India, antes de medirse a Argentina a la 1.00 hora española; a la vez que el conjunto absoluto masculino de hockey sobre patines ha realizado su ensayo oficial sobre la pista antes de estrenarse este lunes ante Italia a las 20.30 horas, dentro de un Grupo A en el que se medirá también con Portugal y Suiza.

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En patinaje artístico, Daniela Ruiz e Iván Alonso marchan provisionalmente en la tercera plaza de danza júnior antes de afrontar su ejercicio libre a las 21.04 horas, horario en el que actuarán también Júlia Rodríguez y Alejandro Ríos, undécimos en sénior; al tiempo que los hermanos Marta y Adrián Blanco ocupan la cuarta posición provisional en parejas artístico previa a realizar su programa largo a las 2.00 horas.

Las inclemencias meteorológicas han obligado a reorganizar el programa de velocidad y han provocado la cancelación del cuadro masculino de 'roller freestyle vert' --lo que ha impedido competir a Alex Fernández-- y el cierre prematuro del femenino con la cuarta plaza de Carla Martín.

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