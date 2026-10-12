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CCOO inicia esta semana movilizaciones en la banca en la antesala de un 'otoño caliente'

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Madrid, 12 oct (EFE).- Las movilizaciones laborales en la banca arrancan este jueves con manifestaciones ante las sedes de las principales entidades del país en la antesala de un 'otoño caliente', aunque cuando CCOO las convocó no se barruntaban unas elecciones generales ni una huelga general por la vivienda.

Las manifestaciones han sido convocadas por este sindicato para los próximos 15 de octubre y 4 de noviembre.

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En concreto, las movilizaciones de este jueves se llevarán a cabo ante las sedes de Santander, BBVA y Caixabank en Madrid, Valencia y Valladolid.

También habrá manifestaciones ante las sedes de Abanca, Sabadell, Santander y BBVA en A Coruña; frente a las de Santander y Cajamar en Tenerife, y la de Unicaja en Málaga.

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Después de los beneficios históricos alcanzados por la banca en el primer semestre del año, CCOO quiere arrancar a los bancos acuerdos para que ese crecimiento repercuta también en las plantillas.

CCOO quiere, por eso, pedir con sus movilizaciones que se abran los Observatorios de los sectores de Banca y Ahorro, y la Comisión Paritaria de Rurales para comenzar a negociar ya medidas concretas, pues los convenios sectoriales no se comenzarán a negociar hasta marzo del año que viene.

Entre las demandas del sindicato está que los salarios se incrementen por encima del IPC.

En una rueda de prensa, CCOO indicó el pasado 17 de septiembre que lo que plantean para el sector bancario es una subida del 7 % para 2027 y del 4 % de 2028 a 2030, con cláusulas de revisión, según el IPC, una paga de participación de beneficios de entre el 1 y el 2 %, y un salario mínimo sectorial de entrada garantizado.

Y es que otra de sus demandas es la mejora de los salarios de entrada, además de reducir las desigualdades salariales.

Asimismo, CCOO demanda un recorte de la jornada laboral anual hacia las 1.600 horas sin rebaja salarial, el fomento de los fines de semana de tres días y la reducción de la jornada por edad y antigüedad al cumplir los 50 años.

El sindicato también plantea actuar para que haya relevo generacional en un sector en el que la media de edad supera los 45 años.

CCOO pide eliminar también la presión comercial y reducir las cargas de trabajo, algo que llevó el pasado 27 de marzo a una huelga en Caixabank, y es que, según el sindicato, se ha pasado de 235 operaciones de cartera por trabajador a más de 300.

El sindicato mayoritario en banca reivindica también que la retribución variable sea "justa, transparente y negociada", y garantías laborales ante el impacto de la inteligencia artificial (IA), sobre el que aún no se les ha facilitado detalles.

CCOO también tiene convocadas manifestaciones ante las sedes de los principales bancos en Barcelona, Sevilla, Murcia, Albacete, Zaragoza y Bilbao para el 4 de noviembre y, según señalaron en septiembre, su idea era convocar un paro parcial de dos horas de duración en una fecha a determinar entre los días 9 y 14 de diciembre. EFE

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