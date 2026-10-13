Un carguero hundido y otro dañado en ataques en el mar Megro que Bulgaria atribuye a Rusia

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Varna (Bulgaria), 13 oct (EFE).- Un carguero se ha hundido y otro ha resultado dañado en ataques con drones en la madrugada del lunes al martes muy cerca de las aguas territoriales búlgaras en el mar Negro, según confirmó el Gobierno de Bulgaria, que indica que todo apunta a Rusia como responsable.

En los dos ataques han resultado heridos al menos trece marineros, aunque las autoridades no han informado de cuántos viajaban en el barco que se hundió.

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"No contamos con pruebas sólidas y claras para imputar cargos a ninguna de las partes, pero la lógica, como ya he indicado, apunta a la Federación Rusa", afirmó el primer ministro, Rumen Radev, en un vídeo subido a las redes sociales. EFE