Lunes, 12 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 12 oct (EFE).-

Chitré (Panamá).- Tres días después del potente terremoto que asoló Panamá, sin causar muertos pero sí daños a estructuras, la ayuda humanitaria fluye, en más cuantía cuando las vías terrestres lo permiten, por las zonas más desatas, situadas en el sur del país.

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Seúl.- Corea del Norte lanzó este lunes varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas, informaron el Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS) y el Ministerio de Defensa japonés, días después de que Seúl realizara su primera prueba de un misil hipersónico.

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Jerusalén.- La precampaña de las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre concluye este lunes marcada por el protagonismo de las redes sociales, escandalosos vídeos propagandísticos generados mediante inteligencia artificial (IA) y las llamadas y mensajes a los votantes que han desplazado buena parte de la publicidad tradicional.

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Bangkok.- Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) han comenzado este lunes en Bangkok, donde delegados de 191 países participarán en discusiones sobre temas como la inteligencia artificial (IA), la guerra en Oriente Medio y el crecimiento de la deuda pública.

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(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Bangkok.- La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo este lunes que "la fuerte inversión en infraestructura de IA (inteligencia artificial) mantiene el crecimiento global en torno al 3 %", al comienzo de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial (BM) en Bangkok, donde delegados de 191 países discutirán sobre IA, la guerra en Oriente Medio y el crecimiento de la deuda pública.

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Roma.- La organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inaugura en Roma el Foro Mundial de la Alimentación con la presencia de presidentes y jefes de estado de varios países entre ellos la de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el de Bolivia, Rodrigo Paz.

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Roma.- Colectivos venezolanos protestan frente a la organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) por la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Foro Mundial de la Alimentación.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece ante los medios tras dos días de reuniones con la cúpula del partido conservador que encabeza, la Unión Cristianodemócrata (CDU) tras la debacle electoral de las últimas semanas de la fuerza en Sajonia-Anhalt, Berlín y Mecklemburgo-Antempomerania.

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Asunción.- Inician los trabajos de excavación para la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989) en un cementerio de la capital del país, Asunción.

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Bagdad.- La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo este lunes que el australiano Robert Pether ha abandonado Irak cinco años después de ser detenido y condenado por fraude en relación con un proyecto para construir la sede del Banco Central iraquí, tras el levantamiento de las restricciones de viaje que le impedían salir del país.

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Taipéi.- El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró este lunes que las Fuerzas Armadas de la isla "vigilan de cerca" una serie de ejercicios militares, la mayoría con fuego real, que China inició hoy frente a sus propias costas y que se prolongarán durante los próximos días.

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Islamabad/Karachi/Peshawar (Pakistán).- La provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, en el noreste del país, permanece bajo el control del Gobierno central y con el Ejército desplegado tras la declaración el domingo del estado de emergencia para tratar de contener una marcha masiva de la oposición liderada por el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), que hoy ha llamado a dirigirse urgentemente a Peshawar, la capital provincial.

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Aparecida (Brasil).- Brasil celebra con una misa multitudinaria el día de la Virgen de Aparecida, patrona nacional, que estuvo en el centro de la polémica en las elecciones por un rumor que trató de dañar la imagen del candidato opositor Flávio Bolsonaro ante los electores católicos.

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Bangalore (India).- Los líderes del movimiento de la generación Z india, el Cockroach Janta Party (CJP), demandan este lunes a la Policía de Nueva Delhi la autorización para una protesta pacífica lo antes posible contra la Comisión Electoral, después de llamar el domingo a extender las protestas a nivel nacional tras el bloqueo de las autoridades a su marcha el fin de semana, que se saldó con más de un millar de detenidos.

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Bogotá.- Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos con las FARC, afirma en una entrevista con EFE que si no hubieran firmado hace 10 años el acuerdo de paz con esa guerrilla, hoy Colombia tendría 13.000 combatientes más, en un contexto de "descontrol territorial" que vive el país.

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Estocolmo.- La Academia Real de Ciencias de Suecia da a conocer el Premio Nobel de Economía 2026, que el año pasado reconoció al estadounidense Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación.

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Londres.- Empieza en el Tribunal de la Corona de Southwark, al sur de Londres, el juicio contra el humorista y actor inglés Russell Brand por supuestos delitos sexuales, entre ellos tres de violación.

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Lima.- El alcalde del Callao, la portuaria provincia vecina a Lima, presenta los avances en la elaboración de la estatua del papa León XIV que se erigirá frente al océano Pacífico, la más grande del mundo dedicada al actual pontífice.

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Massy (Francia).- El Centro Pompidou, cuyo emblemático edificio en París está cerrado por reformas al menos hasta 2030, presenta los detalles de su nueva sede a las afueras de la capital francesa, dedicada a la conservación, la restauración y almacenamiento de las colecciones.

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cdp/alm/EFE

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