Los partidos de Frente Amplio proponen a Ada Colau como candidata al 29N

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Los partidos de Frente Amplio han resuelto este lunes proponer a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como la candidata a la Presidencia del Gobierno a las elecciones generales del 29N, según han informado en un comunicado.

Así lo han acordado Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU durante una reunión esta tarde. La decisión llega después de que ERC y Podemos hayan llegado a un acuerdo de colaboración para las elecciones y que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya sido confirmado como cabeza de lista del partido independentista a las elecciones generales.

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(HABRÁ AMPLIACIÓN)