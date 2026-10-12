Londres sanciona a dos altos cargos de Irán e insiste en acusarlo por el "complot terrorista" de Fairford

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El Gobierno de Reino Unido ha anunciado este lunes la imposición de sanciones contra dos ciudadanos iraníes, uno de ellos un alto cargo de la Guardia Revolucionaria, acusados de cometer actos "hostiles" en territorio británico, mientras Londres insiste en apuntar a Teherán como responsable del incidente "terrorista" en la base militar de Fairford que tuvo lugar a finales de septiembre.

Se trata de Ruholá Bazghandi, jefe de operaciones de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria, y Shahram Ali Reza Tamarzadé Jakki, acusado de trabajar para la Red Zindashti --un grupo delictivo detrás de numerosos actos de represión transnacional, entre ellos asesinatos en el exterior de Irán--, según ha señalado el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, en un comunicado.

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El jefe de la diplomacia ha indicado que los dos forman parte ahora de la 'lista negra' de Londres "por su papel a la hora de facilitar o participar en actividades hostiles en nombre del régimen iraní, con la clara intención de amenazar, planificar o llevar a cabo atentados en el extranjero".

"Los continuos intentos de Irán de socavar la seguridad del Reino Unido y de sus socios internacionales a través de sus redes criminales, grupos afines y actividades maliciosas respaldadas por el Estado son inaceptables", ha considerado.

Miliband ha dado orden de convocar al embajador de Irán en Reino Unido, Ali Mousavi, para "reiterarle este mensaje en su totalidad".

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que Teherán está detrás del "complot terrorista" de la base de la Real Fuerza Área británica (RAF, por sus siglas en inglés).

"Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que se haya coordinado en Irán, y que casi con toda seguridad haya sido dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", ha señalado durante una sesión ante la Cámara de los Comunes.

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Burnham ya apuntó a esta teoría, si bien en esta ocasión ha sido más contundente en sus acusaciones contra el país centroasiático y ha asegurado que empleará "toda (su) gama de poderes para actuar contra" las redes criminales iraníes en Reino Unido.