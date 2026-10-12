Gollini, el rapero que quiere silenciar al Real Madrid

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Madrid, 12 oct (EFE).- Pierluigi Gollini grabó en 2022 una canción titulada 'Champions Dream', el sueño de la Liga de Campeones. Cuatro años después, el portero del Roma, conocido en la música como 'Gollorius', tiene una gran oportunidad para recuperar protagonismo: la lesión de Mile Svilar le entrega la portería antes de recibir al Real Madrid el miércoles en el estadio Olímpico.

El cambio de roles llega después de una larga espera. Fichado en enero de 2025 procedente del Atalanta tras jugar cedido en cuatro clubes, Gollini hasta ahora ha vivido a la sombra de Svilar. La fractura que sufrió el serbio en el quinto dedo de un pie durante un entrenamiento ha alterado la jerarquía. Gian Piero Gasperini, técnico del Roma, anunció que su portero titular necesitará al menos un mes para recuperarse y declaró su total confianza en su sustituto.

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Este domingo, Gollini disfrutó de su primera titularidad este curso. Respondió con una portería a cero en el campo del Como (0-0), donde el Roma resistió en inferioridad numérica tras la expulsión de Donyell Malen. El guardameta firmó varias intervenciones de mérito antes de afrontar una prueba de fuego frente a Kylian Mbappé y compañía. Pasó con buena nota otra que exigía recuperar sensaciones después de participar en apenas ocho encuentros en las últimas dos temporadas.

A sus 31 años, vuelve a encontrarse con la responsabilidad de jugar bajo las órdenes del entrenador con el que alcanzó su mayor continuidad en el Atalanta. Allí coincidió con Gasperini y sus caminos se han vuelto a cruzar. Y ahora, afronta su responsabilidad en una competición que ya había convirtió en canción.

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Su primera publicación musical llegó en junio de 2018. El mismo día en que el Atalanta hizo definitiva su incorporación, presentó 'Rapper coi guanti' (rapero con guantes). Gollorius contaba sus orígenes en Poggio Renatico (provincia de Ferrara en Emilia-Romaña), sus ambiciones y el vínculo con la familia y los amigos que había dejado atrás durante su recorrido hacia el fútbol profesional.

El lanzamiento del tema tuvo una finalidad solidaria: los ingresos se destinarían a rehabilitar los campos de su infancia. La canción conectaba el éxito deportivo con el lugar del que había salido. Volver a aquellos terrenos de juego era una forma de compartir todo lo que consiguió con los chavales con los que compartió sus primeras patadas a un balón.

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Cuatro años después publicó 'Champions Dream', junto al rapero Vegas Jones. Parte del vídeo se rodó en el estadio del Tottenham, donde jugó cedido por el Atalanta la temporada anterior. De nuevo utilizó su trayectoria como argumento: el salto desde sus primeros campos hasta la Liga de Campeones y el esfuerzo necesario para llegar hasta la cima.

El título permite ahora un cruce entre sus dos ocupaciones. En Londres encontró un escenario para rodar videoclip; en Roma se prepara para defender una portería frente al Real Madrid. La oportunidad aparece cuando su carrera futbolística parecía instalada en un papel secundario.

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Antes del encuentro de Como, Gasperini, en rueda de prensa, recordó todo lo que ambos vivieron juntos: "Gollini es un portero que, en su carrera, quizá sólo ha jugado con continuidad conmigo". Con él se asentó en el Atalanta, disputó la Liga de Campeones y llegó a la selección italiana, con la que debutó en noviembre de 2019.

"Sin duda, es un excelente segundo portero. Ahora tiene la oportunidad de jugar con regularidad. Siempre ha entrenado bien en los últimos meses y debe contar con la confianza de todos, porque no estamos alineando a un portero sin experiencia. Es un jugador que ahora tendrá la oportunidad de demostrar su regularidad", apuntó Gasperini.

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Su recorrido incluyó la formación en el Manchester United, el estreno en la Serie A con el Verona y una etapa en el Aston Villa. Después del Atalanta y el Tottenham llegaron Fiorentina, Nápoles y Génova, antes de instalarse en Roma. A su llegada a la capital italiana, sumaba 139 apariciones en la liga italiana.

La experiencia es un grado a la hora de volver a adquirir responsabilidades bajo los palos, aunque la falta de partidos también pesa. Tras el empate de Como, Gollini explicó que preparó el encuentro desde el aspecto mental. La tensión era distinta después de tanto tiempo esperando. Svilar le transmitió todo su apoyo y Gollini reclamó tranquilidad para que su compañero se recuperase.

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Gasperini destacó su precisión y su capacidad para iniciar el juego tanto con los pies como con las manos. El cero que lució en el marcador dejó una primera respuesta positiva y una base sobre la que preparar la visita del Real Madrid.

Gollini ya se enfrentó al conjunto blanco con el Atalanta en febrero de 2021. Detuvo un cabezazo de Casemiro, pero un disparo de Ferland Mendy en el minuto 86 rompió la resistencia del equipo de Gasperini. Ahora vuelve a cruzarse con el Real Madrid. El hombre que convirtió su sueño europeo en una canción tiene otra ocasión para defenderlo con los guantes.

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Juan José Lahuerta