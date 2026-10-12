FundéuRAE: «electrificación», uso válido

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Madrid, 12 oct (EFE).- El término “electrificación” es adecuado para aludir al proceso de sustitución de los combustibles fósiles por electricidad como fuente de energía, según señala la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En las informaciones sobre cambio climático y geopolítica es frecuente encontrar frases como “Los impactos del calentamiento impulsan el debate sobre la electrificación de la economía global”, “El presidente de la compañía pide a Europa más electrificación para reducir su dependencia del petróleo y del gas” o “Economía plantea acelerar la electrificación del parque automotor”.

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El “Diccionario de la lengua española” define “electrificación” como ‘acción y efecto de electrificar’, al tiempo que señala que este último verbo es ‘hacer que algo funcione por medio de la electricidad’ o ‘proveer de electricidad a un lugar’. Como extensión del significado general que tiene el término a una circunstancia concreta, es frecuente su uso en relación con las políticas que impulsan la transición de las fuentes con combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) a alternativas basadas en la energía eléctrica, por lo general de origen renovable.

Se trata de una especialización válida de su sentido y, por tanto, los ejemplos citados son adecuados, sin que sean necesarias comillas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

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