El fin de la residencia de Shakira y el estreno de 'VisionQuest', citas imprescindibles

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Redacción Internacional, 12 oct (EFE).- El fin de la residencia de Shakira en Madrid y el estreno de la nueva serie de Marvel, 'VisionQuest', son dos de las citas culturales imprescindibles en una semana en la que comienza en Roma la Festa del cine y en la Tate Modern una exposición dedicada al nacimiento de la fotografía artística.

La despedida de Shakira de Madrid

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La cantante colombiana anunció en marzo que daría tres conciertos en Madrid para cerrar su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran'. La tremenda demanda de entradas fue ampliando las citas hasta quedarse en una residencia de 12 fechas que se celebrarían en un recinto acondicionado especialmente para la ocasión y dedicado a su Colombia natal con homenaje a Gabriel García Márquez incluido.

El día 11 era la fecha de cierre del concierto hasta que hace apenas unos días anunció una última actuación, de despedida, este lunes, y rodeada de grandes nombres. Bizarrap, Maluma, Dani Martín o Beéle son algunos de los confirmados, pero podría haber sorpresas de última hora. Una buena opción para los fans de la música latina que estén hoy en Madrid.

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'VisionQuest', se cierra la trilogía de series de Vision

El personaje de Vision, ese androide que Ultron creó para acabar con los Vengadores, a quienes se unión como aliado, es el protagonista de una nueva serie que cierra la trilogía que Disney+ le ha dedicado a este superhéroe interpretado por Paul Bettany.

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Primero fue la aclamada 'WandaVision' (2021), luego 'Agatha All Along' (2024) y ahora llega 'VisionQuest', que supone el regreso de James Spader como Ultron, el villano que murió al final de 'Avengers: Age of Ultron' (2015). Y con Vision oculto en una vida anónima mientras trata de reconectar con sus recuperados recuerdos.

Javier Bardem y Julianne Moore, homenajeados en la Festa di Roma

Bardem, el actor español más internacional, con permiso de Antonio Banderas, recibe un homenaje en la Festa di Roma, que se inaugura el día 13, y en el que también Julianne Moore recibirá un premio a su trayectoria.

Una oportunidad para estar cerca de estas estrellas y para ver sus últimos trabajos. 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen -que ofrecerá una masterclass-, en el caso del español, y 'The Debut', de Jesse Eisenberg, en el de la estadounidense.

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El nacimiento de la fotografía artística en la Tate Modern

En el año en el que la fotografía cumple su bicentenario, la Tate Modern dedica una gran exposición que explora el pictorialismo como movimiento global y descubre cómo desde la década de 1880 "los artistas se convirtieron en pioneros del cuarto oscuro, transformando nuestra comprensión de la fotografía y la creación de imágenes".

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Más de 200 copias únicas de más de 80 artistas de todo el mundo que muestran la evolución de la fotografía hasta los años sesenta del siglo XX. Con trabajos de pioneros como el franco-estadounidense Adolph de Meyer, el estadounidense Clarence H. White, el indio Shapoor N. Bhedwar o los chinos Long Chin-san y Luo Bonian. EFE

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