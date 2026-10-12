(Crónica) El Levante sale del descenso con un final de locura ante el Sevilla

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El Levante UD ha salvado un punto este lunes ante el Sevilla FC en el Ciutat de València (3-3) en la octava jornada de LaLiga EA Sports, un partido con un final de locura con hasta tres goles y una expulsión en el tiempo de descuento, con los granotas neutralizando en dos ocasiones la ventaja nervionense para salir así de la zona de descenso.

En el regreso de Luis García Plaza a la que fuera su casa, Félix Correia y Jon Ander Olasagasti tuvieron las primeras ocasiones, pero fue Robbie Ure el que consiguió desaquilibrar la balanza; el delantero escocés aprovechó un error en la cesión de Ifeanyi Ndukwe para robar el esférico y anotar a puerta vacía (min.14).

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Poco a poco, los granotas, que habían tenido problemas en la salida de balón, comenzaron a ganar peso en el duelo y a acercarse al área de Odisseas Vlachodimos, que tuvo que actuar para despejar un disparo de Dela antes de la media hora. Por el cuadro sevillista, Youssouf Fofana inquietó, aunque fueron Ure, con un disparo demasiado cruzado, y Miguel Sierra, que remató al lateral de la red, los que estuvieron más cerca de anotar antes del intermedio.

El propio Sierra inauguró el festival de ocasiones de la segunda parte con un chut que repelió el larguero, y solo unos minutos después, sirvió a Félix Correia el segundo gol de los andaluces; el centro del granadino llegó al extremo portugués, que pudo celebrar el tanto después de que el VAR corrigiese la decisión del colegiado de anularlo por fuera de juego (min.54).

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Esta vez, el Levante reaccionó inmediatamente. Roger Brugué puso un gran pase al desmarque de Iván Romero, que definió a la perfección ante Vlachodimos para recortar la desventaja (min.57). Los de Luís Castro se volcaron entonces en ataque, con Brugué obligando a responder al portero visitante a falta de diez minutos para el final, y el premio a su insistencia llegó en el descuento.

En el minuto 92, Dani Requena puso un centro que Dela, de volea con la izquierda, mandó al fondo de las mallas, desatando la locura en Orriols. Sin embargo, apareció Isaac Romero para sacar un zapatazo inapelable desde fuera del área en el 95 para poner el 2-3, antes de marcharse expulsado tras ver la segunda amarilla por una provocativa celebración hacia la grada.

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Y todavía quedaba más en un final de locura. Con los nervionenses con un jugador menos y con tres minutos extra por el incidente de Romero, Ndukwe pudo resarcirse de su error en el primer gol sevillista al cazar un rechace tras parada de Vlachodimos a Dela y anotar a placer (min.100).

Con este empate, el Sevilla se mantiene en la quinta posición con 14 puntos, a cuatro de la zona 'Champions' y a diez del liderato del FC Barcelona, con una renta de tres sobre los primeros aspirantes a entrar en puestos europeos. Los levantinistas (6), por su parte, salen de la zona de descenso, condenando a ella al Elche (6), aunque enlazan cuatro jornadas sin vencer.

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