Belén Esteban, sin miedo a la demanda de los Janeiro: "Que hagan lo que tengan que hacer"

12/10/2026 Belén Esteban, sin miedo a la demanda de los Janeiro. El enfrentamiento entre Belén Esteban y la familia Janeiro continúa sumando nuevos capítulos tras las últimas declaraciones de la colaboradora sobre su historia con Jesulín de Ubrique y la relación del torero con su hija Andrea Janeiro. Después de la repercusión de sus intervenciones en ¡De viernes!, la posibilidad de que el conflicto termine en los tribunales ha vuelto a situar a la de Paracuellos en el centro de la polémica. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El enfrentamiento entre Belén Esteban y la familia Janeiro continúa sumando nuevos capítulos tras las últimas declaraciones de la colaboradora sobre su historia con Jesulín de Ubrique y la relación del torero con su hija Andrea Janeiro. Después de la repercusión de sus intervenciones en ¡De viernes!, la posibilidad de que el conflicto termine en los tribunales ha vuelto a situar a la de Paracuellos en el centro de la polémica.

Preguntada por si le había molestado o intimidado el comunicado de la familia y las posibles acciones legales, Belén ha dejado clara su postura. "Que hagan lo que tengan que hacer, sí", ha respondido con contundencia, demostrando que no parece preocupada por las consecuencias que puedan tener sus palabras. De hecho, al preguntarle directamente si teme enfrentarse a una demanda, ha sido igual de tajante: "No, la verdad es que no".

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La colaboradora también ha aclarado que, por el momento, no ha recibido ninguna notificación relacionada con este asunto. "A mí no, a día de hoy no, mañana, bueno, no", ha explicado al ser preguntada por si le había llegado alguna comunicación. Así, Belén ha insistido en que, hasta la fecha, no tiene constancia de que se haya iniciado ninguna acción contra ella.

Por último, al preguntarle si está dispuesta a iniciar una guerra pública con Julia Janeiro, la madre de Andrea ha respondido con un rotundo "No". Una contestación con la que se se vuelve a desmarcar, al menos por ahora, de la posibilidad de alimentar un enfrentamiento directo con la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, pese a la tensión que rodea a la familia.

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