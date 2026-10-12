Agenda audiovisual de Europa Press para el 12 de octubre

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Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 12 de octubre de 2026:

1.-11.00 horas: En Madrid, los Reyes, Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la Infanta Sofía acuden al acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar. Plaza de Cánovas del Castillo; a las 13.20 horas, participan en la recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional de España.

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2.- 10.30 horas: en Toledo, el secretario general del PSOE en la provincia, Álvaro Gutiérrez, atiende a los medios de comunicación antes de participar en los actos de celebración del 12 de octubre, en la Iglesia del Buen Pastor (avenida de Barber, 28).

3.- 10.45 horas: en Toledo, el diputado nacional de Vox Manuel Mariscal atiende a los medios antes de dar comienzo a "los actos por el Día de la Hispanidad", en la puerta de la parroquia del Buen Pastor (avenida de de Barber, 28).

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4.- 12.15 horas: en Toledo, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, asiste a los actos con motivo de la celebración de la Virgen del Pilar, en la Avenida de Barber. Núñez atenderá a los medios en el espacio de tiempo entre la misa y el acto castrense.

5.- 12.30 horas: En Ceuta, el presidente de Vox, Santiago Abascal, visita la ciudad autónoma junto al lider de Agrupación Nacional, Jordan Bardella. Posteriormente, atienden a los medios. Mirador Isabel II; y a las 13.00 horas, hace una ofrenda floral en el Homenaje a los Caídos (pl. África).

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6.- 13.00 Imágenes de la Bolsa de Madrid.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv