Juan Peña y Sonia González desvelan por qué todavía no han pasado por el altar tras más de una década juntos. Juan Peña y Sonia González han acudido a la boda de sus amigos con muchas ganas de disfrutar de una jornada muy especial en la que, además, el cantante tenía previsto poner voz a la celebración. A su llegada a la iglesia, la pareja se ha mostrado de lo más cómplice y ha hablado con naturalidad sobre su propia relación y los motivos por los que, después de tantos años juntos, todavía no han pasado por el altar. Una historia de amor consolidada en la que ambos aseguran sentirse plenamente felices, aunque sus ideas sobre cómo sería su boda ideal parecen ser bastante diferentes. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Juan Peña y Sonia González han acudido a la boda de sus amigos con muchas ganas de disfrutar de una jornada muy especial en la que, además, el cantante tenía previsto poner voz a la celebración. A su llegada a la iglesia, la pareja se ha mostrado de lo más cómplice y ha hablado con naturalidad sobre su propia relación y los motivos por los que, después de tantos años juntos, todavía no han pasado por el altar. Una historia de amor consolidada en la que ambos aseguran sentirse plenamente felices, aunque sus ideas sobre cómo sería su boda ideal parecen ser bastante diferentes.

Preguntados por si una celebración como esta les hacía recordar su propio enlace, Juan ha sorprendido al aclarar que todavía no se han casado, pese a llevar juntos desde hace años: "Llevamos media vida juntos, pero desde el 2013 todavía no nos hemos casado", ha explicado. Sonia, por su parte, ha dejado claro que no siente ninguna necesidad de cambiar su situación actual: "Estamos bien así, ¿para qué cambiar?". La pareja ha insistido en que no existe ningún motivo concreto detrás de esta decisión y que, sencillamente, todavía no se ha dado el momento de celebrar su boda.

PUBLICIDAD

Uno de los principales motivos por los que no terminan de ponerse de acuerdo parece estar en el tipo de celebración que cada uno imagina. Mientras Sonia apuesta por una ceremonia íntima y sencilla, Juan sueña con una gran fiesta rodeado de todos sus seres queridos: "Ella es de una boda pequeñita y yo, ya sabéis, mi boda tiene que ser toda la gente que me quiere", ha confesado el cantante, dejando entrever que organizar una celebración que satisfaga a ambos no sería tan sencillo. Entre bromas, Sonia también ha recordado que la llegada de su hijo Tristán fue una prioridad y que el enlace ha ido quedando pendiente con el paso del tiempo.

Sin embargo, el artista ha querido dejar claro que, a pesar de no haber firmado los papeles, ambos se sienten como un matrimonio de pleno derecho: "Pero escúchame, que somos un matrimonio, lo único que falta es firmar el papel", ha afirmado con humor. Sonia se ha mostrado de acuerdo en que están bien tal y como están, mientras él ha reconocido que ni siquiera le ha pedido matrimonio formalmente. Por ahora, la pareja prefiere disfrutar de su familia y de su historia de amor sin presiones, dejando abierta la puerta a una futura boda que, cuando llegue, tendrá que encontrar el equilibrio entre la discreción que desea Sonia y la gran celebración con la que sueña Juan.

PUBLICIDAD