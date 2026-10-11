China realiza una "patrulla" marítima en torno a las islas Senkaku, disputadas con Japón

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Pekín, 11 oct (EFE).- Una formación de buques de la Guardia Costera de China (CCG) llevó a cabo el sábado una "patrulla" en las inmediaciones de las Senkaku, un grupo de islas administradas por Japón y cuya soberanía reclama Pekín, informaron fuentes oficiales del gigante asiático.

En un comunicado, la CCG indicó que la flotilla, encabezada por el buque Xiamen, emprendió el 10 de octubre una "patrulla de defensa de derechos en las aguas territoriales" de las Senkaku, conocidas en China como Diaoyu.

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"Se trata de una patrulla de defensa de derechos realizada por la Guardia Costera de China conforme a la ley", señaló la autoridad marítima, sin brindar detalles adicionales de la operación.

La CCG ha subrayado en reiteradas ocasiones que los guardacostas chinos seguirán desarrollando "actividades de aplicación de la ley" en torno a las Senkaku para proteger la soberanía en unas aguas que Pekín considera bajo su jurisdicción.

La disputa por este archipiélago, del que Japón se apoderó durante la guerra que libró con China entre 1894 y 1895, se ha intensificado en los últimos años, sobre todo desde que Tokio nacionalizó tres de estas islas en septiembre de 2012.

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Para Japón, las Senkaku pertenecen a la prefectura de Okinawa, mientras que China las reivindica como parte "histórica e inherente" de su territorio.

Situadas en el mar de China Oriental, aproximadamente a 150 kilómetros al noreste de Taiwán, estas islas deshabitadas ocupan una superficie de alrededor de siete kilómetros cuadrados, y se cree que sus aguas circundantes albergan importantes yacimientos de gas y petróleo.

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Esta última "patrulla" tuvo lugar, además, en un contexto de fricciones diplomáticas entre Pekín y Tokio, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara en noviembre del año pasado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas. EFE