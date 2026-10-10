Este domingo se espera tiempo estable en la Península y Baleares, con lluvias en el Cantábrico y chubascos en Canarias

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Las altas presiones favorecerán este domingo el predominio del tiempo estable en la Península y Baleares, aunque el acercamiento de un frente por el extremo norte aumentará la nubosidad y podría dejar lloviznas dispersas en el Cantábrico y el norte de Galicia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, no se descartan precipitaciones débiles en Ceuta y Melilla durante la primera mitad del día, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos y chubascos moderados.

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En la mitad norte y el este peninsular predominarán los intervalos nubosos, frente a los cielos poco nubosos o despejados previstos en buena parte del centro y el sur.

Asimismo, serán probables las brumas y los bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y las zonas montañosas de la mitad norte, con nieblas que podrían persistir en el litoral occidental gallego.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma generalizada, salvo en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz.

Las mínimas también experimentarán ascensos en casi todo el territorio, excepto en el litoral andaluz, donde descenderán. Además, se esperan heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos, mientras que en Canarias apenas habrá cambios térmicos.

Respecto al viento, predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo, así como el viento flojo de componente oeste en el interior peninsular. En el valle del Ebro soplará cierzo flojo y en el Ampurdán, tramontana floja o moderada.

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Por su parte, el levante en el Estrecho y Alborán perderá intensidad durante la tarde, mientras que en Canarias continuará el alisio, de flojo a moderado.