Ucrania golpea otra refinería de Rusia, a 1.900 kilómetros de su frontera

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Kiev, 9 oct (EFE).- Ucrania ha alcanzado con drones An-196 RS una refinería situada en la ciudad de Ujtá de la región de Komi, en el noroeste de Rusia, según anunció este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales.

La infraestructura en cuestión está situada a unos 1.900 kilómetros de la frontera ucraniana más cercana, explicó Zelenski, que señaló también que los drones empleados pueden alcanzar objetivos a distancias de hasta 2.500 kilómetros.

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El presidente ucraniano reveló en ese mismo mensaje que sus fuerzas armadas utilizaron drones FP-6 en otro ataque este jueves a la refinería de la región rusa de Omsk, a 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana.

Además de la refinería de Ujtá, las fuerzas ucranianas alcanzaron en sus ataques de larga distancia de este viernes tres infraestructuras de la industria militar rusa, un sistema antiaéreo Pantsir S-1 en la región rusa de Krasnodar y el segundo centro de datos del gigante informático ruso Yandex en sólo dos días. EFE

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