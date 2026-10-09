Agencias

Ucrania golpea otra refinería de Rusia, a 1.900 kilómetros de su frontera

Guardar

Kiev, 9 oct (EFE).- Ucrania ha alcanzado con drones An-196 RS una refinería situada en la ciudad de Ujtá de la región de Komi, en el noroeste de Rusia, según anunció este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales.

La infraestructura en cuestión está situada a unos 1.900 kilómetros de la frontera ucraniana más cercana, explicó Zelenski, que señaló también que los drones empleados pueden alcanzar objetivos a distancias de hasta 2.500 kilómetros.

PUBLICIDAD

El presidente ucraniano reveló en ese mismo mensaje que sus fuerzas armadas utilizaron drones FP-6 en otro ataque este jueves a la refinería de la región rusa de Omsk, a 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana.

Además de la refinería de Ujtá, las fuerzas ucranianas alcanzaron en sus ataques de larga distancia de este viernes tres infraestructuras de la industria militar rusa, un sistema antiaéreo Pantsir S-1 en la región rusa de Krasnodar y el segundo centro de datos del gigante informático ruso Yandex en sólo dos días. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

BME está "preparada" para facilitar la conexión de la cotización en España y EEUU, pero sin plazos concretos

BME está "preparada" para facilitar la conexión de la cotización en España y EEUU, pero sin plazos concretos

El piloto francés Sébastien Loeb estará en el XVII Rally de Asturias Histórico tributo a Carlos Sainz

El piloto francés Sébastien Loeb estará en el XVII Rally de Asturias Histórico tributo a Carlos Sainz

China y UE acercan posturas sobre híbridos y tierras raras durante visita de comisario UE

Infobae

Dos chefs españoles se reencuentran en Filipinas para firmar un menú de estrella Michelin

Infobae

La inflación en Brasil sube hasta el 4,58 % por la luz, el transporte y los alimentos

Infobae