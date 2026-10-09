Guardar

Turnkey y Sistema Faesp/Senar firman un memorando de entendimiento para lanzar un proyecto piloto de agricultura digital en Brasil

PR Newswire

PUBLICIDAD

SÃO PAULO, 8 de octubre de 2026

SÃO PAULO, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Turnkey, SENAR-SP y FAESP han firmado un memorando de entendimiento para establecer un marco de cooperación técnica para un proyecto piloto de agricultura digital en la región de Tupã, São Paulo, Brasil.

PUBLICIDAD

El proyecto evaluará cómo la conectividad inalámbrica privada, los sensores del Internet de las cosas (IoT) y las aplicaciones de agricultura digital pueden ayudar a los productores rurales a mejorar la recopilación de datos, la visibilidad operativa, la productividad, la sostenibilidad y la toma de decisiones a nivel de las explotaciones agrícolas.

El proyecto utilizará la plataforma de red inalámbrica privada portátil KYRO de Turnkey para facilitar la conectividad agrícola y las aplicaciones basadas en sensores. Se espera que el proyecto piloto demuestre casos de uso que abarquen desde el monitoreo de cultivos, ganado y medio ambiente hasta la telemetría de maquinaria agrícola y el riego inteligente.

PUBLICIDAD

El Servicio de Comisionados Comerciales de Canadá en São Paulo ha facilitado la colaboración entre las organizaciones participantes como parte de su mandato de ayudar a las empresas canadienses a explorar oportunidades comerciales internacionales y establecer relaciones estratégicas en Brasil.

«El sector agrícola de Brasil ofrece importantes oportunidades para las empresas tecnológicas canadienses capaces de dar respuesta a los retos del mundo real. Al facilitar el contacto entre Turnkey e instituciones líderes como FAESP/SENAR-SP, nuestro objetivo es crear vías de colaboración que generen valor para ambos países. Este proyecto piloto demuestra cómo las colaboraciones internacionales pueden impulsar la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible en el sector agrícola», afirmó Joanne Lemay, cónsul general de Canadá en São Paulo.

PUBLICIDAD

«Brasil es uno de los mercados agrícolas más importantes del mundo, y la necesidad de contar con una conectividad rural confiable es considerable», afirmó Terry Joseph, presidente y director ejecutivo de Turnkey. «Este proyecto piloto nos brinda la oportunidad de demostrar cómo la infraestructura inalámbrica privada y las aplicaciones del Internet de las cosas (IoT) pueden contribuir a mejorar la recopilación de datos, aumentar la visibilidad sobre el terreno y fortalecer la resiliencia de las operaciones rurales».

A través del memorando de entendimiento, SENAR-SP y FAESP respaldarán la iniciativa facilitando el acceso a las ubicaciones piloto, involucrando a los productores locales y brindando apoyo con el acceso a las instalaciones y la logística. Además, colaborarán en materia de formación, transferencia de conocimientos y coordinación institucional.

PUBLICIDAD

El lugar elegido para el proyecto piloto es la Fazenda Santa Inácia, en Tupã, y se prevé que el proyecto comience en la segunda mitad de enero. El proyecto piloto también pondrá a prueba el rendimiento de la red sobre el terreno y la integración de los sensores en un entorno agrícola real. Esto ayudará a evaluar el potencial de una futura expansión a otras regiones agrícolas a través de las redes del SENAR-SP y la FAESP.

«La conectividad es uno de los pilares fundamentales para llevar la innovación al sector agrícola y reforzar la capacidad de los productores para tomar decisiones basadas en datos. Esperamos que el proyecto piloto de Tupã ofrezca resultados concretos y contribuya a desarrollar soluciones que puedan aplicarse a otras regiones. Esta labor también contribuirá a los Centros de Excelencia del Sistema Faesp/Senar, que se centrarán en áreas estratégicas para acelerar la innovación agrícola y acercar las nuevas tecnologías a las necesidades reales de los productores rurales», afirmó Tirso Meirelles, presidente del Sistema Faesp/Senar.

PUBLICIDAD

Si el proyecto tiene éxito, las partes podrían estudiar oportunidades de implementación a mayor escala para apoyar a los productores rurales de todo el estado de São Paulo y otras regiones agrícolas.

Acerca de Turnkey

Turnkey es una empresa canadiense dedicada a la integración de sistemas tecnológicos, especializada en redes inalámbricas privadas, conectividad industrial y soluciones de infraestructura digital. La plataforma KYRO de Turnkey ofrece conectividad inalámbrica privada y portátil para entornos industriales, rurales, de defensa, de seguridad pública y de operaciones remotas.

PUBLICIDAD

Acerca de SENAR-SP

SENAR-SP es la administración regional de São Paulo del Servicio Nacional de Aprendizaje Rural de Brasil, que presta apoyo a la formación, la asistencia técnica, la transferencia de conocimientos y las iniciativas de desarrollo dirigidas a los productores rurales de todo el estado.

PUBLICIDAD

Acerca de la FAESP

La FAESP, Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de São Paulo, representa y apoya los intereses de los productores rurales y del sector agrícola en todo el estado de São Paulo.

Acerca del Servicio de Comisionados Comerciales del Gobierno de Canadá

El Servicio de Comisionados Comerciales del Gobierno de Canadá cuenta con una red de oficinas en Brasil dedicadas a fomentar las alianzas empresariales, la inversión, la transferencia de tecnología y la identificación de proveedores canadienses para las empresas brasileñas. Además de apoyar la introducción de tecnologías canadienses en el mercado brasileño, el Gobierno de Canadá también presta asistencia a las empresas brasileñas interesadas en ampliar sus operaciones, establecer alianzas de innovación o invertir en Canadá.

Las empresas brasileñas interesadas en concertar reuniones con la delegación canadiense durante Futurecom pueden ponerse en contacto con el Servicio de Comisarios Comerciales de Canadá para obtener más información sobre las empresas participantes y sus soluciones tecnológicas enviando un correo electrónico a BRAZILINFOCENTRE@international.gc.ca o acudiendo a la oficina del Servicio de Comisionados Comerciales de Canadá en Brasil.

Contacto para la prensa: Turnkey, Shaun Mohammed, shaun@turnkeycommunications.ca, Móvil: +1 647-887-2496; SENAR-SP / FAESP, Imprensa Faesp/Senar, Teléfonos: 11 3125 1333 / 3121 7233, extensiones 1003 o 5004, correo electrónico: imprensa@faespsenar.com.br; Gobierno de Canadá, Dina Thrascher, responsable sénior de relaciones con los medios de comunicación, Imprensa.sp@international.gc.ca

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/turnkey-y-sistema-faespsenar-firman-un-memorando-de-entendimiento-para-lanzar-un-proyecto-piloto-de-agricultura-digital-en-brasil-302903171.html

FUENTE Turnkey Communications