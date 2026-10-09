Rossy de Palma estrena en el Louvre un ciclo con carta blanca para repasar el cine español

Guardar

París, 9 oct (EFE).- La actriz Rossy de Palma inaugura este viernes un ciclo de cine en el que repasará en el Louvre la historia del séptimo arte español, una tarea que el museo más visitado del mundo le propuso como parte de las actividades en torno a la cultura española que acompañan este otoño a su exposición sobre Francisco de Zurbarán.

Para componer este ciclo, denominado '¡I Louvre Mucho!', la prestigiosa pinacoteca dio carta blanca a la intérprete -muy querida en Francia-, quien eligió comenzar por 'Sevillanas' (1992), un documental de Carlos Saura.

PUBLICIDAD

Ella misma se encargará de presentar la película en persona esta noche en París, en un coloquio junto al periodista y crítico cinematográfico Aureliano Tonet, en el Auditorio del Louvre.

La siguiente cita será el sábado, en una doble sesión con 'Viridiana' (1961), la película que le dio la Palma de Oro de Cannes a Luis Buñuel, y '20.000 especies de abejas' (2023), de Estíbaliz Urresola Solaguren.

Y el domingo ella misma estará en pantalla de la mano de Pedro Almodóvar con 'Kika', antes de la proyección de 'El viaje a ninguna parte' (1986), de Fernando Fernán Gómez.

El ciclo proseguirá el siguiente fin de semana con 'Amanece, que no es poco' (1989), de José Luis Cuerda; 'El verdugo' (1963), de Luis García Berlanga; 'Jamón, jamón (1992), de Bigas Luna; 'El perro del hortelano' (1996), de Pilar Miró, y por último 'El espíritu de la colmena' (1973), de Víctor Erice.

PUBLICIDAD

"A través de una selección de diez películas -obras maestras imprescindibles y joyas poco conocidas que merece la pena descubrir-, esta apasionada del arte y las imágenes traza un retrato de España a la vez tierno y contundente", transmitió el Louvre a la prensa en su información sobre el ciclo, que cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española.

Esta propuesta se enmarca en un programa de actividades denominado 'España en el Louvre' que el museo ha organizado hasta enero aprovechando que su gran exposición temporal de esta temporada es una monográfica sobre Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, 1598-Madrid, 1664).

PUBLICIDAD

Esa muestra, que es un proyecto desarrollado junto a la National Gallery de Londres y el Art Institut de Chicago, busca que el público francés conozca a este maestro español del Siglo de Oro español como algo más que un pintor religioso.

Entre los 65 lienzos que han viajado a la capital francesa hay obras maestras como 'La Santa Faz', pintada por Zurbarán en 1631; el 'Crucificado', que lanzó su carrera en Sevilla, o algunas de sus visiones de la Inmaculada Concepción. Pero también sus bodegones y las obras que pintó para el Palacio del Buen Retiro y que le permitieron trabajar otras temáticas, como la mitología griega.

PUBLICIDAD

Además, tras haber pasado ya por Londres, el Louvre ha combinado su monográfica con otra muestra paralela inédita llamada 'Sculpter la Couleur' ('Esculpir el color'), consistente en un préstamo excepcional de 23 obras llegadas desde el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

En cuanto a las actividades paralelas, comenzaron el miércoles pasado -día de la apertura de puertas de la exposición para el público- con un concierto de la formación española Ensemble Cantoría, que está especializada en la polifonía vocal del Renacimiento ibérico y el primer Barroco.

PUBLICIDAD

Forma parte de un ciclo de cinco conciertos de temática barroca y española que se sucederán en el Auditorio del Louvre hasta la clausura de la exposición de Zurbarán, el próximo 25 de enero.

Otras propuestas a lo largo de la temporada, además de la cita cinematográfica con Rossy de Palma, serán un encuentro el 21 de octubre con la dramaturga Angélica Liddell; una representación en noviembre de 'El burlador de Sevilla y convidado de piedra', de Tirso de Molina, a cargo de la Comédie-Française; y un espectáculo del bailaor Israel Galván bajo la pirámide de cristal.

PUBLICIDAD

Se rematará con un fin de semana en diciembre en el que habrá, entre otras propuestas, un concierto del asturiano Rodrigo Cuevas y una grabación del podcast 'Las Hijas de Felipe', de Ana Garriga y Carmen Urbita, dedicada al Siglo de Oro español. EFE