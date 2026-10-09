Polanski promete seguir como líder de los Verdes a pesar de no conseguir un escaño

Guardar

Londres, 9 oct (EFE).- Zack Polanski prometió este viernes seguir como líder del Partido Verde británico a pesar de no conseguir ganar el escaño dejado vacante por el exprimer ministro Keir Starmer, que fue retenido por el laborismo tras la elección parcial celebrada el jueves.

La laborista Sagal Abdi-Wali se hizo con el escaño londinense de Holborn & St. Pancras, la que fuera circunscripción del también laborista Starmer, quien abandonó el poder el pasado julio y después comunicó que dimitía como parlamentario.

PUBLICIDAD

Abdi-Walli obtuvo 12.292 votos (45 %) frente a los 8.928 (33 %) obtenido por los Verdes, según los resultados conocidos hoy, mientras que la participación electoral se situó en el 38,76 %.

Tras la derrota de Polanski -quien aspiraba a entrar en la Cámara de los Comunes del Parlamento como diputado- el líder Verde aseguró a los medios británicos que puede seguir al frente de la formación, centrada en combinar las tradicionales reivindicaciones medioambientales con la justicia social y económica.

PUBLICIDAD

"Claro que quería ganar. Nadie se presenta a unas elecciones para perder. Es cierto que no logramos la victoria, pero lo importante es que, en última instancia, quiero asegurarme de que la gente tuviera opciones sobre la mesa", afirmó.

Reconoció, en otras declaraciones a la cadena Sky, que seguir como líder dependería de los miembros del partido al tiempo que reconoció que el liderazgo es difícil en cualquier formación.

La votación tuvo lugar días después de que su formación apoyasen en su congreso anual una moción que declaró el sionismo -el derecho del pueblo judío a tener un Estado propio- como una forma de racismo.

Polanski, que es judío y se define como antisionista, no participó en la votación de la moción al encontrarse en campaña. Tras la aprobación de la iniciativa, el Gobierno israelí vetó su entrada en Israel y calificó el texto de antisemita.

PUBLICIDAD

Polanski, de 43 años, fue elegido líder verde en septiembre de 2025, y desde entonces consiguió aumentar la popularidad de su formación al resaltar, además de los principios ecologistas, la importancia de fiscalizar a las grandes fortunas, dar el apoyo a la inmigración y criticar la guerra en Gaza.

Un último sondeo sobre intención de voto hecho por la firma de YouGov, realizado esta semana, sitúa a los laboristas en el 27 %, seguidos del populista Reform UK (22 %), los conservadores (20 %) y los liberaldemócratas y Verdes, ambos con un 11 %. EFE

PUBLICIDAD