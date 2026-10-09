Países adoptan medidas para impulsar la protección y gestión del océano Índico occidental

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Nairobi, 9 oct (EFE).- Países y organizaciones participantes en la 12ª Conferencia de las Partes en el Convenio de Nairobi (COP12) clausuraron este viernes el encuentro en Tanzania tras adoptar quince decisiones destinadas a impulsar "la protección, la gestión y el desarrollo sostenible" de la región del océano Índico occidental.

"Cuarenta años después de la firma del Convenio de Nairobi, la COP12 ha demostrado la solidez de la cooperación regional y el compromiso compartido con un futuro sostenible para los océanos", afirmó en un comunicado Elizabeth Maruma Mrema, directora ejecutiva adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que acoge el citado tratado bajo su Programa de Mares Regionales.

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"A través de decisiones históricas sobre la biodiversidad marina, la contaminación, la gobernanza de los océanos y la economía azul, las partes han demostrado que la conservación y la prosperidad económica van de la mano", añadió Mrema, que también es secretaria general adjunta de la ONU.

Más de 1.600 delegados acudieron a la conferencia, que tuvo lugar en Dar es Salam, capital económica tanzana, entre el 6 y el 9 de octubre y contó con representantes de los diez Estados partes del convenio: Comoras, Francia, Kenia, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Seychelles, Somalia, Sudáfrica y la propia Tanzania.

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También participaron organismos de la ONU y organizaciones regionales, actores del sector del desarrollo, instituciones de investigación y científicos, así como representantes de la sociedad civil, de la comunidad local y del sector privado.

Bajo el lema "Hacia una economía azul sostenible en el océano Índico occidental para las personas y la naturaleza: una trayectoria de cuarenta años", los países adoptaron una serie de medidas para "proteger los ecosistemas marinos y costeros".

Entre ellas, por ejemplo, una "estrategia regional" para combatir la contaminación por plásticos, acciones para implementar el Marco Global de Biodiversidad (MGB) Kunming-Montreal y "nuevas iniciativas para la conservación, restauración y gestión sostenible de hábitats críticos como manglares, praderas marinas y arrecifes de coral".

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Asimismo, respaldaron un plan regional de contingencia para "responder a incidentes graves de contaminación marina" y pidieron mayores esfuerzos para hacer frente a las "fuentes terrestres de degradación marítima".

Otras acciones acordadas buscan fortalecer la "contabilidad oceánica", movilizar "financiación azul" y "promover inversiones inclusivas en la economía azul que beneficien a las comunidades, las mujeres y los jóvenes", así como impulsar la "gobernanza oceánica", la conservación de la biodiversidad o la resiliencia climática.

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También "hicieron un llamamiento a la movilización continua de recursos y al cumplimiento de los compromisos financieros para avanzar en la implementación de las prioridades del Convenio en toda la región".

La Convención de Nairobi, que se aprobó en 1985 y entró en vigor en 1996, establece un mecanismo de cooperación regional y coordinación para hacer frente a desafíos ecológicos y de desarrollo a los que se enfrentan los entornos costeros y marinos de sus diez Estados partes. EFE

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