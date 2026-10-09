Mohamed VI critica la "irresponsabilidad" de los políticos en España y rechaza las "presiones"

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Rabat, 9 oct (EFE).- El rey Mohamed VI criticó hoy las "declaraciones irresponsables" de sectores políticos y mediáticos en España, que no citó, sobre el problema migratorio y advirtió de que la "asociación es una opción soberana" y no objeto de "presión, amenaza ni chantaje", en un discurso en el que adelantó que Rabat propondrá a sus socios una nueva estrategia de desarrollo común.

Durante la ceremonia de apertura de la nueva legislatura parlamentaria, Mohamed VI admitió que el modelo de cooperación en materia migratoria está "superado", cargó contra decisiones judiciales adoptadas en España "alejadas de la realidad" y anunció que Marruecos propondrá a sus socios una nueva estrategia para impulsar el desarrollo, la competitividad y la estabilidad regional.

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Marruecos ha consolidado su posición internacional como "socio responsable y fiable, comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones y espera de sus socios un trato análogo", dijo el monarca en su intervención, más de dos meses después de la crisis abierta por el cruce masivo irregular a Ceuta y a pocos días de la visita de los reyes de España a las ciudades autónomas españolas en el norte de África.

"El enfoque equilibrado" de Rabat sobre "la gestión del fenómeno migratorio ha dado resultados concretos", afirmó, aunque "hemos de reconocer que el actual modelo de cooperación en este ámbito ha quedado obsoleto, y la mejor prueba de ello son las crisis que se han producido de manera recurrente", matizó el rey.

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Mohamed VI se refirió en concreto a España para recordar que la cooperación mutua "ha experimentado importantes avances, en diversos ámbitos, incluida la lucha contra la migración irregular".

No obstante "esta cooperación enfrenta hoy grandes desafíos relacionados con determinadas disposiciones legales superadas y con decisiones judiciales alejadas de la realidad, que, lamentablemente, impiden la repatriación de menores y de personas que adoptan actitud de refugiados, alimentando así las codicias de las redes criminales", añadió el soberano.

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"Ante las declaraciones irresponsables y la flagrante explotación de la cuestión por parte de determinados sectores políticos y mediáticos, afirmamos que la asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario, que de ningún modo será sujeta a cualquier presión, amenaza o chantaje".

"Marruecos presentará a sus socios un documento que contiene una visión estratégica, clara y práctica, que funda una nueva orientación destinada a consolidar el desarrollo compartido, la competitividad económica y la estabilidad regional", adelantó el rey.

El monarca se refirió también a la juventud, cuya situación pidió situar "en el centro de las políticas públicas y la agenda de los órganos de gobernanza".

Un año después de la explosión de las protestas juveniles de la GENZ212, y con casi tres millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, el país afronta un creciente desencanto entre quienes ven en la emigración una salida para un futuro mejor.

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Mohamed VI instó a impulsar políticas que garanticen "la igualdad de oportunidades" en la educación, la formación y la integración económica, y que refuercen la confianza de los jóvenes en el futuro "cimentado en la libertad, la dignidad y la estabilidad".

Asimismo, pidió al sector privado que "demuestre mayor iniciativa e innovación" y refuerce su capacidad para generar empleo, impulsar la inversión y aumentar las exportaciones.

Por otra parte, Mohamed VI reclamó acelerar la regionalización avanzada del país y poner fin a los retrasos administrativos que dificultan el desarrollo territorial, en un contexto marcado por las desigualdades entre regiones.

Una multitud esperaba en los alrededores del Parlamento a Mohamed VI, de 63 años, que saludó desde un coche descubierto y entró caminando en el recinto ayudado por una muleta, vestido con la tradicional chilaba marroquí.

Este discurso marca las prioridades del Parlamento y el Gobierno para la nueva legislatura, que este año, por primera vez, tendrá a una mujer al frente del Ejecutivo, Fatima Ezzahra El Mansouri.