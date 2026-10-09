La RFEG, la AECG y ADESP piden "una fiscalidad coherente" para el deporte y recuperar el tipo reducido del IVA

08/10/2026 Presentación del informe 'Propuesta para la aplicación del tipo reducido del IVA al golf y a la actividad deportiva en general' durante el Open de España 2026 de golf ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID RFEG

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La Real Federación Española de Golf (RFEG), la Asociación Española de Campos de Golf (AECG) y la Asociación del Deporte Español (ADESP)presentaron este viernes el informe 'Propuesta para la aplicación del tipo reducido del IVA al golf y a la actividad deportiva en general', elaborado por la firma 'EY', que plantea recuperar un tipo reducido del 10 por ciento para los servicios vinculados a la práctica deportiva.

Según informó la RFEG en nota de prensa, esta iniciativa, presentada en el marco del Open de España presented by Madrid, "trasciende el golf y pretende aportar argumentos económicos, jurídicos y sociales al debate sobre la fiscalidad del deporte en España". Con esta iniciativa, RFEG, AECG y ADESP buscan abrir un debate basado en datos sobre la fiscalidad del deporte en España", resaltó.

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La federación recuerda que los servicios deportivos pasaron en septiembre de 2012 del tipo reducido del 8 al general del 21 por ciento, pese a que la normativa europea permite a los Estados aplicar tipos reducidos al uso de instalaciones deportivas. Así, países como Chipre (5 por ciento), Suecia y Bélgica (6), Malta (7), Irlanda (9) o Países Bajos (10) ya lo hacen, mientras que Canarias aplica desde 2025 un IGIC reducido del 3 por ciento a la práctica deportiva.

"Si el deporte ha sido reconocido como una actividad esencial, debemos avanzar hacia una fiscalidad coherente con esa consideración", demandó el presidente de la RFEG, Juan Guerrero-Burgos, mientras que su homólogo de la AECG, Luis Nigorra, recalcó que no piden "una excepción para el golf" sino que usan sus datos "para demostrar lo que una fiscalidad favorable a la práctica deportiva puede hacer por toda la economía".

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Por este motivo, José Hidalgo, presidente de la ADESP, remarcó que "el deporte español necesita una fiscalidad acorde con la importancia que tiene en la sociedad y economía española". "No estamos hablando únicamente de una actividad de ocio porque el deporte es salud, educación, inclusión, empleo, turismo y una herramienta de cohesión social. Por eso consideramos necesario revisar el tratamiento actual del IVA y recuperar un tipo reducido para la práctica deportiva", puntualizó.

La propuesta de ADESP mantiene las exenciones vigentes para determinados servicios y entidades deportivas; reduce al 10 por ciento el IVA de las actividades y servicios deportivos y de los espectáculos deportivos profesionales, hoy al 21 por ciento; y plantea la exención o el 4 por ciento para los espectáculos aficionados.

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La asociación ha trasladado estas propuestas a todas las formaciones con representación en el Congreso de los Diputados para promover su análisis y debate sobre el impacto del deporte, que en España es de 44.839 millones de euros de valor añadido (3,28 por del PIB) y más de 635.000 empleos equivalentes a tiempo completo, según el estudio 'El valor e impacto económico del deporte en España', del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Según las cifras recogidas en el informe de 'EY', el impacto económico del golf en España alcanza los 15.937 millones de euros anuales y el país recibe cerca de 1,4 millones de turistas internacionales de golf. Además, 8,9 de cada 10 euros generados revierten en sectores distintos de los propios campos, sobre todo en turismo y servicios, y el sector genera 132.994 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, con 118.908 asociados al gasto turístico y 14.086 a la actividad de los campos, donde el 93 por ciento de los contratos son indefinidos.

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Las estimaciones realizadas por 'EY', la rebaja supondría inicialmente 35 millones de euros menos de recaudación directa, que se compensarían con los ingresos de una mayor actividad en los campos (3,2 millones) y, sobre todo, con el IVA del gasto turístico vinculado al golf (34,5). El modelo estima un saldo global de aproximadamente +2,5 millones de euros, sin incluir otros efectos positivos sobre IRPF, cotizaciones sociales o Impuesto sobre Sociedades.

Para Alberto García Valera, socio responsable de 'Tax Policy' en 'EY Abogados', subrayó que la medida "encaja plenamente en la Directiva europea de IVA y que el análisis muestra que siendo el tipo del IVA uno de los más altos sobre esta actividad en la UE, frena el crecimiento del sector", algo que "resta competitividad frente a Europa, reduciendo la actividad económica inducida".

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