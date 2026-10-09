Comisario Sefcovic dice que acuerdos con China darán más "previsibilidad" en tierras raras

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Pekín, 9 oct (EFE).- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó este viernes en Pekín que el acuerdo por el que China seguirá facilitando mediante un "canal verde" las licencias de exportación de tierras raras e imanes permanentes a Europa dará más "transparencia" y "previsibilidad" a una cadena de suministro vital para la industria europea.

Sefcovic señaló que Bruselas y Pekín ya habían trabajado en un procedimiento acelerado tras varios momentos críticos el año pasado, y que el objetivo ahora es hacerlo "más fluido" y "más fácil de usar" para las empresas europeas.

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Preguntado por si este acuerdo basta para evitar una guerra comercial, el comisario respondió que la UE "nunca" ha hablado de guerras comerciales y defendió la negociación como vía para gestionar las tensiones con China. EFE

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