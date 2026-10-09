Adam Silver: "Lograremos un acuerdo con la Euroliga"

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El comisionado de la NBA, Adam Silver, se mostró confiado en que llegarán "a un acuerdo" con la Euroliga para montar una nueva competición en Europa, a pesar del frenazo de la última reunión entre ambas competiciones y FIBA.

"Es como cualquier negociación, está en marcha. Creo que es demasiado extremo decir que es un mal momento. Hemos ido un paso adelante y otro atrás con la Euroliga. Además, hay ligas en todos los países. Cuesta creer que haya 1.200 clubes profesionales en Europa", afirmó este viernes en una entrevista a la CNBC desde Macao.

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La NBA mostró su expansión también en China mientras Silver explicaba sobre el parqué la intención de seguir con el plan europeo. "La Euroliga es la competición de primer nivel ahora mismo. Estamos avanzando con lo que llamamos NBA Europa, y esperamos llegar a un acuerdo con la Euroliga. Creo que lo lograremos", apuntó.

Silver confirmó que han recibido ofertas por "varios cientos de millones de dólares" de clubes de baloncesto europeos ya existentes, "algunas de las grandes marcas de fútbol de Europa" y otros interesados en comprar los 12 nuevos equipos permanentes de la en proceso NBA Europa. "Es una oportunidad única en la vida ser el equipo de la NBA en Londres, París y Madrid", dijo.

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Por otro lado, el comisionado de la NBA fue preguntado si seguirían adelante incluso sin la participación de la Euroliga. "Sí, pero vamos a llegar a un acuerdo con ellos", apuntó, en esa confianza en que se entenderán para desembarcar en Europa.