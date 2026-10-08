Valkyries, en su segundo año en la WNBA, tumba a Aces y acaricia las Finales

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Chicago (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Valkyries, franquicia que debutó en la WNBA en 2025, triunfó por 83-81 este miércoles en casa contra Las Vegas Aces, vigente campeón, y tomó ventaja de 2-0 en las semifinales de los 'playoffs' para colocarse a una sola victoria de ir a las Finales.

Las Valkyries salieron ganadoras en un partido de alta intensidad, lideradas por los 21 puntos de Tiffany Hayes saliendo del banquillo y los 20 de Gabby Williams.

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Kayla Thornton contribuyó con 16 puntos en una victoria que les permitió imponer la ventaja de campo en los dos primeros duelos de la serie.

El equipo de la Bahía tendrá este viernes en Las Vegas su primera oportunidad para volar a las Finales.

Las Aces necesitan cambiar la dinámica de la serie. No les bastó con los 24 puntos de A'ja Wilson y con los 19 de Chelsea Gray. EFE