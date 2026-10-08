Una marcha recorre Madrid en memoria de Maricarmen, símbolo de la lucha por la vivienda

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Madrid, 8 oct (EFE).- Una marcha recorre este jueves las calles de Madrid entre la céntrica Puerta del Sol y la que fue la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida hace 24 horas y cuyo desahucio activó la movilización ciudadana por la crisis de la vivienda en España.

"A Maricarmen, muerta en acto de servicio. En defensa de su dignidad. Ahora Maricamen está en un lugar incluso mejor que su casa, uno que nunca podrán comprar los esbirros del dinero ni desahuciar a los que con ella han estado unidos en lucha por la justicia y el bien común", reza un mensaje colocado en una corona de flores en la esquina de la Puerta de Alcalá con la Puerta de Sol, desde donde ha salido la marcha.

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Esta manifestación hasta la que fue la casa de Maricarmen durante 70 años, situada a unos cuatro kilómetros de la Puerta del Sol, fue convocada por el Sindicato de Inquilinas.

Esta organización fue una de las que impulso la acampada en protesta contra el precio de la vivienda que se instaló en la Puerta del Sol el pasado el pasado 26 de septiembre, tras una manifestación en protesta por el desahucio de Maricarmen.

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Los acampados siguen durmiendo en tiendas de campaña en esta céntrica plaza y muchas otras ciudades españolas se han ido sumando a la protesta.

A la manifestación de hoy en Madrid se han ido uniendo ciudadanos a lo largo del recorrido, que se han fundido en un largo aplauso, ante un amplio despliegue de los medios de comunicación.

La noticia de la muerte de Maricarmen se conoció hace 24 horas en la acampada de Sol, por la que recorrió la rabia y la indignación, hasta convertirse en una vigilia con velas y mensajes de recuerdo.

"Maricarmen Abascal estará ya siempre a salvo de traficantes de vidas y vedado a los seres inhumanos que han hecho gala de su ejemplo despreciando su sufrimiento por haber dejado su vivienda en manos de especuladores y las leyes que los protegen. Descansa en paz, Maricarmen, hoy y siempre en nuestro recuerdo", finaliza el mensaje en la citada pancarta colocada en Sol.

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La manifestación se nutre de ciudadanos de muy diversa condición y edades, que caminan tras una pequeña foto de Maricarmen durante las protestas de su desahucio.

Con pancartas con lemas como "El rentismo mata" y consignas como "No son muertes, son asesinatos", "No toleramos ni un desahucio más", la marcha continúa sumando manifestantes y dejando atrás la Puerta del Sol, donde a lo largo del día se han dejado velas, flores y mensajes de recuerdo a Maricarmen en el kilómetro 0.

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A su paso por la plaza de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, los manifestantes han guardado un minuto de silencio. EFE

(foto) (vídeo)