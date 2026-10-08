Un ataque con cuchillo causa al menos tres heridos en una escuela polaca

Guardar

Cracovia (Polonia), 8 oct (EFE).- Un nuevo ataque con cuchillo en una escuela de Polonia ocurrido este jueves en Wyszków (este) causó al menos tres heridos, entre ellos un profesor y el director, quienes intentaron reducir al presunto agresor, según informó hoy la cadena TVN24.

Este incidente se produce al día siguiente de otro ataque con arma blanca sucedido en una escuela secundaria de la misma región, Masuria, que se saldó con diez heridos, un de ellos el propio atacante, un estudiante del centro de 19 años. EFE

PUBLICIDAD