Ucrania ataca un centro de datos del gigante informático ruso Yandex

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Moscú, 8 oct (EFE).- Ucrania atacó esta noche un centro de datos del gigante informático ruso Yandex en la región de Riazán, en respuesta a los sistemáticos ataques rusos contra instalaciones semejantes en territorio ucraniano, según la compañía y medios independientes rusos y ucranianos.

"En el centro de datos de Sásovo tuvo lugar un incidente que afectó a parte de la infraestructura. Ahora la situación en el local está bajo control, no hay víctimas", indicó la compañía informática, sin mencionar los motivos.

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Según Yandex, el personal "palía las consecuencias del suceso y restablece el funcionamiento de los servicios afectados".

El canal de Telegram independiente ruso Astra puntualizó que se trata de un incendio en la fábrica de tornos Sasta, que hospeda uno de los servidores de la compañía informática rusa.

A su vez, los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ señalaron que el incendio se desató tras un ataque de drones contra la región de Riazán.

Rusia atacó en septiembre pasado varios centros de datos ucranianos, que el mando castrense ruso vinculó al Ejército ucraniano.

Además, Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería de Gazprom en la ciudad de Salavat, en la región rusa de Bashkiria, en el cuarto ataque contra esta instalación desde el comienzo de la guerra, según informaron medios independientes como Astra y los ucranianos Exilenova+ y Supernova+ y reconocieron blogueros rusos como Rybar y Dva Maiora.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 399 drones ucranianos de ala fija" sobre 20 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro. EFE