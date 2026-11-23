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Fráncfort (Alemania), 23 nov (EFE).- Varios pasajeros recibieron atención médica porque tenían malestar tras el aterrizaje el domingo en el aeropuerto de Fráncfort de dos vuelos procedentes de la República Dominicana.

Fraport, el operador del aeropuerto de Fráncfort, dijo este lunes que varios pasajeros recibieron atención médica a bordo del avión tras el aterrizaje el domingo de dos vuelos procedentes de la República Dominicana, informan medios alemanes.

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En un vuelo una persona requirió tratamiento hospitalario, mientras que en un segundo vuelo, otra persona fue trasladada a un centro médico para su evaluación.

La aerolínea Condor añadió que varios pasajeros en dos aviones procedentes de la República Dominicana sufrieron malestar durante el vuelo y que informó al aeropuerto de Fráncfort.

El diario alemán "Bild" informó de que se sospecha de un cuadro diarreico de los pasajeros, que regresaban de un crucero. EFE