Agencias

Trump afirma que un acuerdo con Irán "no es algo que quiera hacer" per se

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en cuanto a las conversaciones para poner fin a la guerra de Irán que "el acuerdo en sí no es algo que quiera hacer" cuando presentaba en un acto del Partido Republicano a su enviado especial Steve Witkoff, que lidera el equipo negociador de Washington.

"Creo que el acuerdo en sí no es algo que yo quiera hacer, pero ellos (Irán) están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que nos detengamos", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca cuando presentaba a su elegido para las negociaciones con la República Islámica.

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Pese a ello, el magnate republicano ha remarcado que el enviado especial "está trabajando en el acuerdo con Irán y avanzando muy bien".

Trump se ha pronunciado de este modo apenas un día después de que Qatar, uno de los líderes mediadores junto a Pakistán, asegurase a través de su Ministerio de Exteriores que las conversaciones entre Washington y Teherán continúan, mientras que las autoridades iraníes destacaban a su vez el rol intermediario de Doha e Islamabad --este último también ensalzado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres--.

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