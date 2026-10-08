Sebastián Yatra, Aterciopelados o Baute pondrán música a la Hispanidad 2026 en Madrid

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Madrid, 8 oct (EFE).- Sebastián Yatra, Aterciopelados o Carlos Baute pondrán voz y música a la celebración de la hispanidad en Madrid en la 6ª edición de Hispanidad, con Estados Unidos como país invitado, que hasta el 12 de octubre ha programado más de 200 actividades repartidas por la Comunidad de Madrid.

La mítica banda colombiana Aterciopelados, con una trayectoria reconocida internacionalmente y múltiples premios Latin Grammy, ofrecerá un concierto en la céntrica Plaza de España de la capital española el viernes, 9 de octubre, dentro de los actos que conmemoran la llega de Cristóbal Colón a América.

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Un día después, el sábado 10 de octubre, Sebastián Yatra, que viene de agotar entradas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México por su gira 'Entre Tanta Gente Tour', ofrecerá su concierto en la misma plaza.

La cantante española Marta Sánchez, que tiene gran conexión con Carlos Baute por su popular dúo 'Colgando en tus manos' (2008), le seguirá el día 11 con un 'show' en el mismo escenario.

Y Baute culminará la celebración con un espectáculo el día de la Hispanidad, el 12 de octubre, donde repasará sus tres décadas de una trayectoria que empezó como componente del grupo juvenil Los Chamos cuando apenas tenía 13 años.

El grupo mexicano-estadounidense La Santa Cecilia también se encontrará con el público de Madrid el 9 de octubre y compartirá su propuesta, que combina géneros como el bolero, el folk, la cumbia, la ranchera, el norteño y el jazz con influencias del pop y el rock alternativo.

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Además, en esta edición, el trompetista y pianista cubano de jazz Arturo Sandoval, ganador de 9 premios Grammy, 6 premios Billboard y un Emmy, ofrecerá una clase magistral ese mismo día 9 de octubre.

La Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez, fundada en Madrid en 2019 por el director venezolano Manuel Jurado con el propósito de crear oportunidades para músicos migrantes, también formará parte de esta celebración con un concierto el día 10 de octubre.

Con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, la pianista española Marta Espinós ofrecerá un viaje musical a través de dos siglos y medio de diálogo entre España y Estados Unidos.

El dúo peruano Tipa Tipo, la cubana Aymée Nuviola o el grupo de Medellín Los Cumbia Stars completan la programación de la Hispanidad, que este 2026 cuenta con el tradicional altar de muertos de la Casa México de Madrid. EFE

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