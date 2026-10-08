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Samsung anuncia alianza con Canva para impulsar la creatividad en su línea Galaxy Tab S

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2026

Los usuarios tendrán seis meses gratis de Canva Pro para desarrollar proyectos, presentaciones y contenido creativo

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Samsung anuncia una nueva colaboración con Canva para ampliar las posibilidades de creación dentro de su portafolio de tablets, junto con la llegada de las nuevas Galaxy Tab S12 Ultra y Galaxy Tab S12+. La iniciativa combina la experiencia de productividad y movilidad de las tablets con las herramientas de la plataforma, lo que ofrece a los usuarios más recursos para desarrollar proyectos visuales, contenido editorial y otras ideas creativas.

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Como parte de la alianza, los usuarios de dispositivos seleccionados podrán disfrutar de seis meses de acceso gratuito a Canva Pro. La promoción aplica para los modelos Galaxy Tab S12 Ultra, Galaxy Tab S12+, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S10 Lite. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán activar su tablet con una cuenta Samsung entre el 7 de octubre de 2026 y el 7 de febrero de 2027, de acuerdo con los términos y condiciones de la oferta.

La combinación de tablets y herramientas de creación responde a una nueva forma de desarrollar ideas. Muchas de estas actividades requieren acceso a información, espacio para organizar referencias, registrar ideas, desarrollar presentaciones y crear contenido visual. En este contexto, los dispositivos de la línea Galaxy Tab S ofrecen herramientas para acompañar diferentes etapas del proceso creativo.

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En la serie Galaxy Tab S12, las herramientas de creación aprovechan una pantalla de 14.6 pulgadas en el modelo Ultra y de 12.6 pulgadas en la Galaxy Tab S12+, mientras que S Pen permite escribir, hacer anotaciones y editar contenido con precisión. Las tablets también permiten mantener diferentes actividades abiertas al mismo tiempo, lo que facilita, por ejemplo, consultar referencias mientras se crea una presentación o tomar notas durante una clase para después convertirlas en un proyecto visual.

"La alianza con Canva amplía las posibilidades de las Galaxy Tab S al reunir movilidad, productividad y herramientas de creación en una misma experiencia. Queremos ofrecer a los usuarios recursos que los ayuden no solo a organizar sus actividades, sino también a transformar sus ideas en proyectos y avanzar en sus diferentes etapas", dijo Paulo Cotrim, director de Productos del Ecosistema de Samsung para Latinoamérica.

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"En Canva creemos que las buenas ideas deben ser fáciles de ejecutar. Con una audiencia mayoritariamente móvil en Latinoamérica, esta alianza con Samsung aborda uno de los principales desafíos: acortar el camino entre una idea y su ejecución. Es un paso más en nuestra misión de empoderar a las personas para crear con libertad y autonomía desde cualquier lugar", comentó Alberto Ceresa, country manager de Canva en Brasil.

Creatividad para diferentes momentos

Con Canva Pro, los usuarios tienen acceso a plantillas, imágenes y fuentes premium, además de herramientas de inteligencia artificial que facilitan la creación y edición de diferentes tipos de contenido. Estos recursos ofrecen mayor autonomía para desarrollar ideas y convertirlas en proyectos.

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La alianza busca responder a diferentes necesidades y momentos en los que la creatividad forma parte del día a día. Así, la combinación de las Galaxy Tab S y Canva ofrece herramientas que pueden aprovecharse en distintas actividades:· Para quienes estudian: con Ventanas múltiples, es posible asistir a una clase, tomar notas en Samsung Notes con S Pen o la funda con teclado y crear una presentación en Canva, todo desde la misma pantalla, sin cambiar de dispositivo ni perder el enfoque.

· Para quienes están cambiando de carrera: con Samsung DeX, las Galaxy Tab S ofrecen un entorno de productividad que permite crear un portafolio, actualizar el currículum y trabajar en la marca personal en Canva desde cualquier lugar.

· Para quienes emprenden: con la pantalla dividida, es posible responder a clientes, planear el contenido de la semana y crear publicaciones, catálogos o la identidad visual del negocio en Canva, con diferentes actividades desde un mismo dispositivo.

Cómo canjear el acceso a Canva Pro

Después de adquirir una Galaxy Tab S elegible y activarla con una cuenta Samsung, los usuarios podrán acceder a la promoción en tres sencillos pasos:· Activa tu nueva tablet: inicia sesión con tu cuenta Samsung durante la configuración inicial.

· Recibe tu código promocional: en un plazo de hasta cuatro días, recibirás automáticamente el código en el correo electrónico registrado en tu cuenta Samsung.

· Canjea el beneficio: accede al enlace enviado por correo electrónico, ingresa el código en la página de canje y disfruta de seis meses de acceso gratuito a Canva Pro.

Para saber más sobre la línea Galaxy Tab S, ingresa a Samsung Newsroom México o Samsung.com/mx.

Acerca de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y da forma al futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, la señalización digital, los smartphones, los dispositivos vestibles, las tablets, los electrodomésticos y los sistemas de redes, así como la memoria, los sistemas LSI y la fabricación de semiconductores. Samsung también avanza en tecnologías de imagen médica, soluciones de HVAC y robótica, además de desarrollar productos automotrices y de audio innovadores a través de Harman. Con su ecosistema SmartThings, colaboraciones abiertas con socios y la integración de la IA en su portafolio, Samsung ofrece una experiencia conectada, inteligente y totalmente integrada. Para conocer las noticias más recientes, visita la Sala de Prensa de Samsung en news.samsung.com.

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FUENTE Samsung Mexico