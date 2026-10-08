México cierra puertos en el Pacífico por la tormenta Simón, que será huracán

Guardar

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- La Secretaría de Marina (Semar) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de México cerraron tres puertos en dos estados del litoral del océano Pacífico a causa de los efectos de la tormenta tropical Simón, que prevén que se intensifique a huracán categoría 1 en las próximas 24 a 36 horas.

A través de un reporte difundido por la CNPC, las autoridades informaron que se determinó el cierre a embarcaciones mayores y menores en el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán (oeste), así como la suspensión de navegación para embarcaciones menores en zonas del litoral Pacífico como Acapulco y Puerto Marqués, en Guerrero (sur).

PUBLICIDAD

La dependencia instó a la población y a los navegantes a "atender las recomendaciones de autoridades” y evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas en ambas entidades.

En su más reciente aviso, el Servicio Metorológico Nacional (SMN), señaló que a las 12:00 hora local (18:00 GMT), Simón se localizaba a 395 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima (oeste), y a 580 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco (oeste), registrando vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

PUBLICIDAD

Debido a su cercanía e intensificación, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Punta Mita, en Nayarit (oeste), así como zona de vigilancia por tormenta tropical de Punta San Telmo, Michoacán, a Manzanillo, Colima.

El organismo prevé que Simón se intensifique rápidamente a huracán mayor conforme se aproxima a las costas del occidente mexicano, originando lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en Guerrero y Michoacán, e intensas (de 75 a 150 mm) en el sur de Oaxaca.

PUBLICIDAD

Además, se prevén fuertes lluvias en Jalisco y Colima, ráfagas de viento de hasta 70 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán, y oleaje de tres a cuatro metros de altura en Colima, Michoacán y Guerrero, así como olas de uno a dos metros en Jalisco.

Por otro lado, en el golfo de México, el centro del huracán Isaías, de categoría 1, se situó a 300 kilómetros al norte de Progreso, en el estado de Yucatán (sureste), y a 465 kilómetros al norte de Campeche (sureste), con vientos de 140 km/h y rachas de 165 km/h.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de que las precipitaciones de ambos sistemas podrían provocar deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la población a atender los avisos oficiales de Protección Civil. EFE