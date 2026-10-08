Los Yankees vuelven a fracasar en octubre y prolongan a 17 campañas su sequía de títulos

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Redacción Deportes, 8 oct (EFE).- Los Yankees de Nueva York volvieron a quedarse sin el título de las Grandes Ligas al caer barridos 3-0 ante los Rays de Tampa Bay en la Serie Divisional de la Liga Americana, una eliminación que prolonga a 17 temporadas la sequía de campeonatos de la franquicia más laureada de las Mayores.

Nueva York terminó la temporada regular con 93 victorias, superó con autoridad a los Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines, pero se desplomó en la ronda siguiente. En los 3 partidos frente a Tampa Bay, los Yankees apenas anotaron 5 carreras, conectaron 15 imparables y no pudieron conseguir una victoria.

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El contraste resume la decepción. Contra Boston produjeron 18 carreras y 27 imparables en dos encuentros; ante Tampa Bay fueron limitados a cero carreras en el primer partido, 2 en el segundo y 3 en el tercero.

La eliminación de 2026 deja a los Yankees, que no levantan el trofeo desde 2009, a una campaña de igualar su peor racha histórica sin títulos, de 18 temporadas.

La ofensiva fue incapaz de sostener el nivel mostrado durante la temporada regular y frente a Boston. En la Serie Divisional, Nueva York terminó con apenas 15 inatrapables en 27 entradas, mientras Tampa Bay aprovechó sus oportunidades y ganó los 3 encuentros por marcadores de 1-0, 5-2 y 4-3.

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“Al fin y al cabo, no hicimos los 'swings' de lugar en esta serie para avanzar”, expresó Boone. “Al final, no fue suficiente”.

En lo individual, Cody Bellinger bateó de 12-1, el dominicano Luis García Jr. de 10-1, Spencer Jones de 9-1 y el cubano-estadounidense George Lombard Jr. de 10-2. Solo Ben Rice (.300/.417/.900, dos jonrones y tres de las cinco empujadas del equipo) dio la cara en la caja de bateo en esta serie.

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La ausencia de Aaron Judge, fuera de la serie por lesión, representó un golpe importante para un equipo que perdió a su principal referente ofensivo. Pero la eliminación no puede explicarse únicamente por la baja del capitán.

Los Yankees tuvieron además problemas defensivos. En el segundo partido cometieron 4 errores, que contribuyeron a que Tampa Bay tomara el control del encuentro.

En el tercero, una jugada de interferencia de un aficionado sobre un batazo de Anthony Volpe terminó modificando una acción que inicialmente había sido considerada jonrón y que posteriormente fue decretada doble.

La eliminación vuelve a dejar la misma sensación de temporadas anteriores: los Yankees tienen los nombres, la inversión y el talento individual para aspirar a todo, pero nuevamente no consiguieron trasladar ese potencial a una postemporada prolongada.

“Tenemos que ser más completos ofensivamente, defensivamente y en el picheo. Hicimos muchas cosas buenas este año, pero al fin y al cabo no fue suficiente para ganarle a un muy buen equipo de los Rays”, expresó Boone, quien después de la eliminación deja en suspenso su futuro con los Yankees. EFE

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