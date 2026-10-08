18/01/2025 Yemen.- Los rebeldes yemeníes atacan de nuevo el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudí. Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este jueves un nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, tras el lanzamiento de un misil balístico. POLITICA YAHYA SARI

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Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este jueves un nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, tras el lanzamiento de un misil balístico.

El portavoz militar del grupo rebelde, el general de brigada Yahya Sari, ha indicado en un comunicado que el ataque se ha realizado "con éxito" y ha "dado con sus objetivos" en el aeropuerto de Riad, donde ya se encontraban suspendidas las operaciones, según informaciones de la agencia de noticias SABA.

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Así, ha asegurado que se han producido "daños", si bien no ha dado detalles al respecto, y ha incidido en que el tráfico aéreo se encuentra cerrado. Horas antes, el grupo también ha reivindicado la autoría de otro ataque contra el mismo aeropuerto.

Este mismo jueves, las fuerzas gubernamentales de Yemen han atacado a los rebeldes hutíes en la provincia de Taiz, donde se han registrado al menos 23 heridos, todos ellos en el distrito de Jabal Habashi.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

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Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.