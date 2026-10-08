Los hutíes reivindican un ataque contra el aeropuerto de Riad y lanzan una advertencia a las aerolíneas

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Las Fuerzas Armadas de la insurgencia hutí de Yemen han reivindicado el impacto de un misil balístico contra el aeropuerto internacional Rey Jalid en Riad, la capital de Arabia Saudí, y han lanzado una "última advertencia" a las compañías aéreas internacionales para que eviten sobrevolar el espacio aéreo saudí ante la escalada del conflicto.

El portavoz militar de los rebeldes, el general de brigada Yahya Sari, ha asegurado en un comunicado que el proyectil golpeó su objetivo "con precisión" y logró interrumpir las operaciones de la instalación aeroportuaria. En su mensaje, el mando hutí ha instado a las aerolíneas a suspender sus vuelos argumentando que el cielo saudí se ha convertido en un "teatro de operaciones militares", exceptuando únicamente el espacio aéreo sobre las ciudades santas de La Meca y Medina.

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Esta ofensiva se enmarca en una intensa oleada de ataques dirigidos contra infraestructuras saudíes que ya ha dejado víctimas mortales. Según confirmó el miércoles la Autoridad General de Aviación Civil (GACA) de Arabia Saudí, un ataque contra este mismo aeropuerto se saldó con la muerte de un residente sudanés y ocho personas heridas. En paralelo, un asalto ejecutado en la víspera contra el aeropuerto internacional de Abha, próximo a la frontera con Yemen, provocó la muerte de dos mujeres --nacionales de Marruecos y Argelia-- y dejó cerca de una treintena de heridos de diversas nacionalidades.