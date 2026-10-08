La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí reivindica más de 80 ataques contra los rebeldes hutíes

IBB, Sept. 27, 2026 -- This video screenshot provided by Houthi Media Center shows a bridge damaged following an alleged Saudi airstrike in Yemen's Ibb province on Sept. 26, 2026. Yemen's Houthi military spokesperson Yahya Sarea said Saturday that Saudi warplanes had carried out 27 airstrikes across six Yemeni provinces over the previous 24 hours. In a statement on X, Sarea said F-15 and Typhoon fighter jets operating from air bases in Khamis Mushait and Taif in Saudi Arabia struck areas in Taiz, Marib, Saada, Amran, Ibb and Hajjah.,Image: 1138548362, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Houthi Media Center / Xinhua News / Europa Press

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Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen han anunciado ataques contra más de 80 "objetivos militares legítimos pertenecientes a la milicia terrorista hutí", incluidos "emplazamientos de misiles balísticos", en múltiples zonas del norte y oeste del país controladas por los rebeldes, justificando estas operaciones como respuesta a las agresiones hutíes contra los aeropuertos saudíes de Riad y Abha.

"Las Fuerzas Conjuntas de la Coalición han lanzado una operación integral, destruyendo un total de 82 objetivos militares legítimos pertenecientes a la milicia terrorista hutí en las gobernaciones de Sada, Hodeida, Yauf y Marib", ha anunciado en un comunicado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, que ha justificado las operaciones como "consecuencia" de los "brutales ataques" hutíes, aludiendo en concreto a los citados aeropuertos.

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En concreto, la coalición ha asegurado haber atacado "emplazamientos de misiles balísticos, específicamente once depósitos de misiles balísticos en zonas montañosas de Saada", así como "centros de mando y control, sistemas de comunicación, depósitos de misiles y armas, y puntos de reunión de grupos terroristas hutíes".

LOS REBELDES HUTÍES DENUNCIAN UN ATAQUE A UNA GASOLINERA

Paralelamente, las autoridades hutíes han denunciado "la muerte de un ciudadano y heridas a otros tres" en un ataque en la provincia de Damar que han atribuido a la coalición encabezada por Riad, pese a que ésta ha situado sus operaciones en otros territorios yemeníes.

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"Un nuevo crimen se suma al historial de la agresión saudí", ha declarado en redes el portavoz de la cartera hutí de Sanidad, Anís Alasbahi, criticando "un ataque aéreo contra instalaciones civiles y de servicios en la gobernación de Damar".

En concreto, ha situado el ataque en "la gasolinera Al Nasr, en la zona de Haran", desde donde los afectados han sido trasladados a un hospital para ser tratados.

"Este crimen constituye una violación flagrante de las leyes internacionales y humanitarias que prohíben atacar instalaciones civiles y de servicios, y confirma la persistencia de la agresión saudí en continuar sus crímenes sistemáticos contra el indefenso pueblo yemení", ha denunciado el portavoz hutí de Sanidad.

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