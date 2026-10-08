Agencias

El Kremlin aclara que aún no hay fecha para la llamada entre Putin y Trump tras el supuesto brote de peste

Imagen E7QE55FUHNBILK2YEAWWM46DUY
Guardar

El Kremlin ha aclarado que Moscú y Washington todavía no han coordinado la fecha para una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense anunciara una llamada para abordar el reciente caso de muerte por peste neumónica en un laboratorio ruso.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha señalado que "todavía no" se ha acordado la conversación con la parte norteamericana ni hay una estimación clara de cuándo podría producirse, según ha informado la agencia de noticias TASS. "Se lo haremos saber", ha respondido el portavoz al ser preguntado sobre las declaraciones previas de Trump, quien aseguró el día anterior que la llamada telefónica entre ambos líderes ya estaba preparada.

PUBLICIDAD

El anuncio de la posible comunicación bilateral se produce en un momento de alerta tras la muerte de una empleada de un centro de investigación en Shélejov, Siberia, presuntamente por peste neumónica, un suceso que ha motivado cuarentenas en Rusia y ha desatado temores de salud pública a nivel global.

Pese a la falta de confirmación actual, el Kremlin ya había apuntado anteriormente que, de existir una iniciativa formal por parte de Washington, la llamada podría organizarse de forma rápida. Desde principios de este año, Putin y Trump han mantenido un total de cinco conversaciones telefónicas, habiéndose registrado la última de ellas el pasado 8 de septiembre, según los datos recopilados por la citada agencia rusa.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Isaías se intensifica a huracán categoría 1 en el golfo de México y amenaza con lluvias

Infobae

Veintidós muertos y 54 heridos: siguen subiendo víctimas de ataque ruso a Priluki, Ucrania

Infobae

Robbie Williams firma una "carta de amor al entretenimiento" en la Ciudad de México

Infobae

Irán asegura haber acordado con Omán rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz

Irán asegura haber acordado con Omán rutas marítimas seguras en el estrecho de Ormuz

El estado de Texas ejecuta a un hombre con el mismo fármaco que falló en dos instancias en el caso de Christa Pike

El estado de Texas ejecuta a un hombre con el mismo fármaco que falló en dos instancias en el caso de Christa Pike