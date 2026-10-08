El Banco Central de Perú mantiene la tasa de referencia en 4,25 % por decimotercer mes

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Lima, 7 oct (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo este miércoles la tasa de interés de referencia en 4,25 % por decimotercer mes consecutivo, tras tener en cuenta que la inflación mensual de septiembre fue de 0,12 % y la inflación sin alimentos y energía llegó a 0,07 % en el país.

En su sesión mensual de directorio, el BCRP indicó que, en términos interanuales, la inflación aumentó de 4,4 % en agosto a 4,5 % en septiembre, principalmente por el incremento de los precios de combustibles y electricidad.

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La inflación sin alimentos y energía se mantuvo en 4,5 %, mientras que, si se excluye el sector de transporte, permaneció en 1,8 % interanual, con lo que siguió por debajo del 2 % desde abril del año pasado.

Agregó que "el desvío de la inflación respecto del rango meta responde principalmente al alza de los precios de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril".

En ese sentido, las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 3,1 % en septiembre, ligeramente por encima del límite superior del rango meta de inflación.

El BCRP indicó que se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor del 2 % en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación.

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Remarcó, sin embargo, que existe el riesgo de que el fenómeno climático de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación.

Aunque los indicadores adelantados de la actividad económica a septiembre siguen mostrando un buen desempeño, los riesgos globales se mantienen elevados, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y de los precios internacionales del petróleo.

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También, persiste la incertidumbre en torno a las tensiones en Medio Oriente, a lo que se suman otros riesgos geopolíticos, pero las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial permanecen positivas y los términos de intercambio continúan favoreciendo a la economía peruana, remarcó el banco emisor.

En la misma sesión, el banco emisor acordó mantener una tasa de interés de 2,25 % para depósitos 'overnight' (de un día para otro), para las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, el banco mantuvo un 4,75 % anual para las primeras diez operaciones en los últimos tres meses, y la tasa de interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a esas diez operaciones en los últimos tres meses.

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La próxima sesión del directorio en la que se evaluará el Programa Monetario de Perú será el 12 de noviembre, indicó el BCRP. EFE