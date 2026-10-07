Macron celebra como un "inmenso orgullo" para Francia el Nobel de Química de Henri Kagan

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París, 7 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó este miércoles de "inmenso orgullo para el país" el Premio Nobel de Química concedido al científico francés Henri Kagan, que compartió el galardón con el japonés Kenso Soai por sus trabajos sobre las moléculas asimétricas.

"¡Un inmenso orgullo para el país! Felicidades a Henri Kagan, premio Nobel de química junto al japonés Kenso Soai, por sus descubrimientos mayores sobre las moléculas asimétricas", escribió el presidente francés en sus redes sociales.

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Macron destacó la trayectoria de Kagan, de 95 años, y señaló que el premio supone "un reconocimiento a la altura de una vida de investigación".

El presidente francés también subrayó el vínculo del científico con la universidad París-Saclay, donde trabajó la mayor parte de su vida, y afirmó que el galardón demuestra una vez más el peso de la ciencia gala. "De París-Saclay al Nobel, la ciencia francesa resplandece", dijo.

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El francés Henri Kagan, que junto al japonés Kenso Soai ha recibido este miércoles el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre los efectos no lineales y la autocatalisis en la síntesis orgánica asimétrica, es un científico muy apreciado y respetado por sus pares en Francia.

Kagan desarrolló prácticamente toda su vida científica alrededor de París.

Nacido en Boulogne-Billancourt en 1930, se formó como químico y, tras una estancia posdoctoral en la Universidad de Texas (EE.UU.) y varios años en el Centro Nacional francés para la Investigación Científica (CNRS), llegó a la entonces Universidad Paris-Sud de Orsay (actualmente París Saclay), donde pasó buena parte de su carrera y creó su propio grupo de investigación.

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Allí fue profesor hasta su jubilación y siguió vinculado a la química como profesor emérito. EFE