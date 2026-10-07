Lula insta a Bolsonaro a dar su opinión sobre la reducción de la jornada laboral: "Es la hora de la verdad"

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aprovechado el inicio esta semana en el Senado del debate sobre la reducción de la jornada laboral para interpelar al candidato presidencial y todavía senador, Flávio Bolsonaro, del sentido de su voto. "Llega la hora de que el pueblo sepa la verdad", ha dicho.

"Quiero saber lo que Flávio Bolsonaro va a votar, quiero saber cómo va a orientar el voto del PL (Partido Liberal)", ha manifestado Lula este miércoles a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha hecho una defensa de una iniciativa que busca dotar de dos días libres a los trabajadores.

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"Ha llegado la hora de conocer quién es quién en este país", ha señalado Lula, quien ya en la víspera apuntó que Flávio "está en contra" de esta iniciativa.

"Para él, quien trabaja menos, tiene que ganar menos. Me gustaría verle explicar a una madre de familia qué factura debe dejar de pagar para poder descansar. ¿Comida? ¿Electricidad? ¿Alquiler?", afirmó.

El fin de la escala 6x1 como se conoce en Brasil es una iniciativa del diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Rick Azevedo que establece un máximo de 40 horas semanales y dotar de al menos dos días de descanso sin que suponga una merma en el salario, que ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados.

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Lula ha defendido la medida como una forma de que los trabajadores dispongan de más días de descanso para "poder estar más con la familia" y disfrutar del ocio que el actual régimen hace más complicado.

La iniciativa fue formalizada en el Congreso a través de una proposición de enmienda constitucional (PEC), que ya fue aprobada en mayo de este año por la Cámara de Diputados por 472 votos a favor por 22 en contra. Ahora debe ser analizada en el Senado y someterse a dos turnos de votación.

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El equipo de Lula confía en que la propuesta salga adelante antes de la segunda vuelta de las elecciones que se celebran el 25 de octubre y exponer las reticencias que ha venido mostrando la oposición conservadora de la mano de sectores empresariales para dilatar los plazos y presentar modificaciones.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones importantes, será promulgado por el Congreso para entrar en vigor. En caso de cambios estructurales, el proyecto deberá retornar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.