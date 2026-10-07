Las milicias hutíes de Yemen atacan en Arabia Saudí dos aeropuertos, una base aérea y tres campamentos militares

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Las milicias rebeldes hutíes de Yemen han anunciado este miércoles múltiples ataques con drones y misiles contra Arabia Saudí, dirigiendo proyectiles contra el Aeropuerto Rey Jalid de Riad, el Aeropuerto Internacional de Abha y la base aérea de las Fuerzas Armadas saudíes en Jamis Mushait, así como contra varios campamentos militares en el sudoeste del Reino, que apoya a las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, ha informado de dos ataques, primero con "varios drones" y después con "un misil balístico", contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital saudí, que se encuentra en el este del país.

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Aunque ha reivindicado la interrupción de los servicios aeroportuarios, el portavoz de las fuerzas de la coalición para Yemen encabezada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, ha declarado en redes que estas fuerzas han "interceptado y destruido un misil balístico en el norte de Riad (donde se encuentra el aeropuerto) lanzado por la milicia hutí terrorista". "Estamos rastreando la plataforma de lanzamiento mediante el sistema de inteligencia de la coalición en el cielo de Saná (capital de Yemen, controlada por los hutíes) y la destruiremos", ha agregado Al Maliki.

Sin embargo, el vocero de las fuerzas de coalición no ha aludido a otros dos ataques reivindicados por el portavoz hutí y dirigidos contra el Aeropuerto Internacional de Abha y la Base Aérea de Jamis Mushait, en el sudoeste de Arabia Saudí, los cuales han implicado el uso de "varios misiles balísticos y drones".

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Además, Yahya Sari ha manifestado que, paralelamente, las milicias hutíes han atacado los campamentos militares saudíes de Al Dagarir y Al Mausim, en la región de Jizán, y el de Aakifa, en Asir, ambas regiones ubicadas también en el sudoeste del Reino, cerca de la frontera con Yemen. El portavoz ha asegurado que "decenas han muerto y resultado heridos", a la vez que ha reivindicado la destrucción de "varios depósitos de armas".