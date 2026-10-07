La UE vigila "muy de cerca" la muerte en Rusia vinculada a la peste, sin conclusiones

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(Actualiza con declaraciones de la Dirección General para la Seguridad Sanitaria y de Alimentos de la CE)

Bruselas, 7 oct (EFE).- El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea (UE) abordó este miércoles la reciente muerte registrada en Rusia y sus posibles vínculos con la peste, sin que la Comisión Europea (CE) haya avanzado conclusiones al respecto.

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"La (oficina regional de la) Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa compartió la información limitada que ha recibido de las autoridades de la Federación de Rusia y subrayó que está buscando aclaraciones adicionales", dijo a EFE una portavoz del Ejecutivo comunitario al término de la reunión.

El encuentro, que consistió en un "diálogo estratégico", sirvió para recibir información de la OMS, dada la falta de canales directos de comunicación entre Bruselas y el Kremlin en este caso, según otra fuente comunitaria.

En él participaron representantes de la Comisión y de los Estados miembros, así como de organizaciones como el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA).

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El Comité de Seguridad Sanitaria podrá convocarse de nuevo "si fuera necesario", añadió la portavoz, quien aseguró que Bruselas mantiene contacto regular con la OMS y la ECDC y sigue la situación "muy de cerca".

"En esta fase, no hay pruebas de una transmisión sostenida entre humanos que pudiera provocar una mayor propagación de la enfermedad y requerir medidas adicionales, pero no vamos a correr ningún riesgo", escribió por su parte la Dirección General para la Seguridad Sanitaria y de Alimentos de la CE en redes sociales, que aseguró mantener intercambios regulares con la delegación de la UE en Moscú.

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La propia OMS dijo este miércoles que todavía no tiene una visión completa de lo ocurrido en torno a la muerte, por una neumonía grave, de una trabajadora de un centro ruso de investigación sobre la peste, tras primeros reportes no confirmados que vinculaban el deceso con una supuesta fuga del patógeno.

"La OMS ha solicitado información adicional sobre las pruebas de laboratorio realizadas a la persona fallecida y a los contactos, más detalles sobre qué motivó la adopción de las medidas de salud pública y sobre el estado de salud de los contactos", informó a la prensa el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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"Por el momento, la organización no dispone de una imagen completa de lo ocurrido y no puede realizar una evaluación exhaustiva del riesgo", agregó.

La Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió este miércoles a sus ciudadanos sobre el posible brote de peste neumónica y les instó a abandonar lo antes posible el país. EFE